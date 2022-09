Inflación: De Mendiguren reconoció el impacto que tiene la emisión

Tras conocerse la cifra de inflación de agosto, que excede el número esperado, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, dialogó con MDZ Radio sobre la inflación en Argentina, e hizo hincapié en la responsabilidad del Gobierno y el contexto mundial.

En cuanto a la aceleración inflacionaria, el funcionario afirmó: "es un problema serio que estamos encarando con mucha fuerza, pero reconocemos que estamos ante un caso especial. El mundo está azotado después de esta guerra (en Ucrania) y la pandemia que hemos vivido o inflaciones desconocidas en los últimos años de la historia”.

Además, hizo hincapié en la situación del país al comienzo de la pandemia: “Entramos a esta pandemia, con un país que no podía pagar su deuda interna, un país que estaba obligado a refinanciar con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores externos, porque no teníamos posibilidad de pago. Hoy estamos padeciendo una inflación que además se vio incrementada por una guerra que afectó muy fuerte a la canasta básica alimentaria, el aumento de los cereales en el mundo y por la energía. Pero reconozcamos que tenemos un problema que hay que resolver entre todos. Ahora, esto ya no depende de un ministro, depende de una guerra, depende de muchas cosas que ojalá producto de esta incertidumbre, podamos empezar a calmar”.

Deslindar responsabilidades

En cuanto a la responsabilidad del Gobierno nacional el secretario de Industria y Desarrollo Productivo dijo que: “Es muy profunda la crisis, hay que hacerse cargo. Hoy estamos con este problema. Yo no creo sinceramente que sea solo una solución por parte de un ejecutivo, porque es poco lo que un ejecutivo en la Argentina puede influir sobre la guerra o incidir sobre la suba de tasa en los Estados Unidos".

"Reconozcamos que tenemos un problema que hay que resolver entre todos. Ahora, esto ya no depende de un ministro, depende de una guerra, depende de muchas cosas que ojalá producto de esta incertidumbre, podamos empezar a calmar", admitió el secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren.

A pesar de esto, aceptó que el Gobierno nacional debe adoptar medidas para controlar la inflación: "hay otras medidas en la que tiene directa incidencia el Estado nacional o el Gobierno. Podremos decir a través, por ejemplo, de la impresión de billetes para motorizar la economía argentina. Ésa es una de las causas que genera inflación".

Finalmente habló sobre la llegada de Sergio Massa como ministro: “la primera misión del ministro fue despejar la incertidumbre de un refinanciamiento de la deuda interna (en pesos). Hizo un canje voluntario con una aceptación del 80%. Después tuvo que salir a reforzar reservas, hizo un acuerdo con un sector importante cerealero que es el único que podría aportar por US$ 5.000 millones".,

Agregó que "después volvió a establecer las relaciones con los organismos multilaterales de crédito, que muchos de ellos habían anulado los créditos que ya tenían asignados a la Argentina y luego evitar esta devaluación brusca a través de trabajar en bajar el peso. Nada justificaba un dólar a $ 350. Todo esto es un camino para lograr estabilizar la variable, pero para volver a crecer. Sin crecimiento económico nada de esto tiene solución”, concluyó.