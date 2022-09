Dólar turismo: ahora niegan que sea de implementación inmediata

El director del Banco Central (BCRA), Agustín D'Attellis, aseguró hoy que "aún no hay nada definido" sobre una posible implementación de un tipo de cambio especial para viajes al exterior, en un contexto en el que se observa que "el déficit de

divisas del sector turismo es importante".

En diálogo con el canal de cable C5N, el economista descartó que la autoridad monetaria ya haya definido lo que se popularizó como "dólar Qatar"-. Las versiones sobre esta medida crecieron frente a la esperable demanda de divisas que está creciendo por personas que necesitan dólares para viajar al Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

"Está todo en estudio, no tenemos nada definido, lo estamos evaluando", insistió el director del BCRA y remarcó que "el déficit del sector turismo alcanzó los US$ 750 millones (mensuales) pero la tendencia viene siendo creciente y podría llegar a los US$ 1.000 millones. Esto no es sostenible para nuestras reservas".

D'Attellis anticipó, además, que "la administración del comercio va a seguir porque debemos mantener el nivel de actividad y poder proporcionar insumos a las industrias". Hoy desde la Secretaría de Industria rige un estricto control a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y Licencias No Automáticas (LNA).

Al respecto, el funcionario agregó: "Son meses bravos los que vienen porque la necesidad de las importaciones son altas, ya que el nivel de crecimiento es elevado".