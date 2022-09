Por qué la ropa es cada vez más cara: las razones de la industria

El Gobierno firmó un acuerdo con las cámaras del sector indumentaria que congelaría los precios hasta el 1º diciembre próximo ante la fuerte suba que se observó en estos meses. MDZ Radio conversó con Claudio Drescher presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y explicó las razones del aumento.

“Ayer se hizo una reunión con la Secretaría de Comercio Interior y con el ministro de Economía, con las 40 marcas más importantes del mercado. La solicitud era que no se subieran los precios hasta el 1º de diciembre. El objetivo fue la desaceleración del aumento de precios en nuestro rubro” detalló Drescher.

Además, afirmó que “la ropa está cara, pero depende de qué ropa ustedes quieran comprar. Cómo tenés autos que cuestan 20 millones de pesos, tenés autos que cuestan 5.” En cuanto al aumento dijo: “Es un tema grave, a veces nos falta ver el abanico de precios que tienen los productos. No todos los argentinos entran a un shopping. La gente que gana hoy 60/70 mil pesos por mes, no puede acceder a ciertas marcas”.

Por otra parte, explicó las razones del aumento en el precio de la indumentaria: “El precio de las telas de algodón subió el 100% y el costo de mano de obra, o sea, la paritaria subieron en 12 meses el 100%. ¿Cuánto podría dar el costo de un producto si el resto de los otros costos como el 21% IVA, tarjeta de crédito, Ingresos Brutos, entre otros, son indicadores del aumento del precio de costo?", se preguntó Drescher.

“Tenemos un tema macroeconómico, una serie de factores muy graves. Los precios altos y bajos subieron, el que vende muy barato y los otros también, porque en el sector informal también subieron los precios. Todos suben lo mismo porque si la tela y la mano de obra sube, obviamente los productos se van a encarecer", agregó.

Las tarifas juegan

También consideró que los aumentos vienen por diversos factores, "los empresarios no inventamos la inflación. Todos los países están con procesos inflacionarios. El precio del gas, el algodón se van modificando también por la guerra de Rusia a Ucrania".

Agregó que "el poliéster -que se utiliza para la indumentaria- sale del petróleo, esos precios subieron sustancialmente en el mercado mundial, además agreguemos factores propios de la Argentina, ese montón de billetes propios que circulan en la economía que hacen que la gente los quiera gastar porque no valen nada. Es un componente muy complejo donde todos los bienes industriales subieron en forma muy importante”.

En cuanto a que la suba de precios en la indumentaria genera una brecha mayor con respecto a quienes pueden acceder a ropa más cara y de mejor calidad dijo: "Los sectores sociales donde no hay una armonía social y que tienen una gran diferencia con los sectores de gran poder adquisitivo, que son los sectores informales, que no tienen trabajo o no están bien remunerados, tienen una capacidad de acceso muy baja. Hoy el salario de Argentina medido a nivel internacional corresponde a un tercio del salario europeo”.

Finalmente remarcó: “la subida de precios termina con un final triste. Nosotros queremos cambiar la escalada, que esto lentamente comience a disminuir, hay que desacelerar de forma coordinada, es lo que hablamos con Sergio Massa ayer. En este acuerdo de las 40 marcas, el mercado informal no participa”.