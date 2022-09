¿Qué es el índice del dólar o US Dollar Index (USDX)?

Aunque es fácil encontrar en el Forex el cruce del dólar estadounidense frente a la mayoría de las divisas, la mejor referencia para saber si el billete verde sube o baja en los mercados es el índice del dólar o Dollar Index (USDX).

Este indicador mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas en vez de frente a una sola, por lo que permite saber con seguridad la tendencia del dólar en el Forex. En concreto, el USDX incluye los cruces del dólar frente a el euro, el franco suizo, el dólar canadiense, el yen japonés, la libra inglesa y la corona sueca.

Cuando fue creado, el índice englobaba los cambios del dólar con las seis monedas de los países con los que más comercio tenía. Hoy este tema comercial ya no es significativo, pero debe entenderse que la ponderación de las distintas monedas en el índice es desigual.

El euro es el principal componente del índice con un 57% de la cesta, seguido por el yen japonés (13%), la libra esterlina (12%), el dólar canadiense (9%), la corona sueca (4%) y el franco suizo (3%).

Sin embargo, lo lógico es pensar que el yuan chino y el peso mexicano tarde o temprano serán parte de este índice y que otras divisas puedan perder su sitio, pues China y México son los dos grandes socios comerciales de EE.UU. junto con Canadá, por delante incluso de la Unión Europea.

Cómo interpretar el USDX

Los máximos históricos del índice fueron los 165 puntos de 1984 y los mínimos, los 70 de 2007. Por lo general, el indicador se mueve entre los 90 y los 110 puntos en los que se sitúa ahora.

Afectan su evolución los tipos de interés oficiales y la inflación, así como la recesión o el crecimiento económico de los países implicados en los cruces. Conviene recordar que desde 1973 solo se ha producido un cambio en la cesta, que fue la entrada del euro por el marco alemán en 1999.

Para interpretar bien la evolución del USDX basta con saber que una lectura de 120 puntos implica una revalorización del dólar del 20% y que, si la lectura es de 80 puntos, el dólar se ha depreciado un 20%.

Como en estos momentos, el USDX se sitúa en los 109 puntos, la revalorización anual del índice es del entorno del 19%. A falta de la posible subida de tipos en Europa el 8 de septiembre, el USDX ha marcado máximos anuales en los 110,79 puntos.

Para poder hacer la comparación, el cambio actual del euro frente al dólar (eur/usd) es la paridad (1 euro vale 1 dólar) tras la apreciación del dólar de los últimos meses, lo que supone una ganancia del billete verde frente a la moneda única del 15% en lo que llevamos de año.



Utilidad del USDX para el trading en forex

Esta valoración del USDX permite entender bien la tendencia del Forex o mercado de divisas en un periodo determinado en lo que respecta al billete verde. De esta manera, es más fácil tomar posiciones alcistas o bajistas en el mercado.

De hecho, es una buena medida para saber cuándo hay que cubrir las posiciones abiertas en el dólar o en alguna de las monedas de la cesta contra el dólar. Esto suele hacerse mediante contratos de futuros ligados al mismo USDX o mediante fondos cotizados ligados al índice (ETF) o fondos tradicionales indexados.

Algunos ejemplos de estos productos son el Invesco DB U.S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), el Wisdom Tree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) o el Invesco U.S. Dollar Index Bearish Fund (UDN), por poner algunos ejemplos.

En conclusión, el índice del dólar o USDX es una medida de la fortaleza del dólar en los mercados globales que toma como referencia los cambios del billete verde frente a una cesta de seis monedas internacionales entre las que se encuentran las de algunos de los países que más comercian con EE.UU. como Canadá, Japón o la Unión Europea.

Además de ellos, incluye la libra, la corona sueca y el franco suizo, aunque en algún momento tendrá que incluir también el yuan chino y el peso mexicano para reflejar el peso de estos países en el comercio con Estados Unidos.

El USDX es una herramienta muy útil para los traders del forex porque refleja claramente la tendencia del dólar en general y, por ende, de su economía frente a otras economías mundiales (crecimiento, inflación y tipos de interés).

Puede utilizarse como forma de justificar la cobertura de posiciones en el dólar o como forma de especular con la posible evolución del billete verde frente a las monedas que se incluyen en esta cesta y que suelen ser el mejor indicativo de hacia donde va el dólar.