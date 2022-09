Según un especialista, las decisiones de Sergio Massa llevarán a más inflación

El economista Diego Giacomini hablo en MDZ Radio y dijo que Sergio Massa no estaría siguiendo los pasos correspondientes para bajar la inflación, además advirtió que esta haciendo lo mismo que Martín Guzmán y Mauricio Macri.

“Acá el problema es de fondo, tenemos un ministro de economía que está blindado mediáticamente, por lo cual uno no escucha, ni lee análisis bien hechos sobre sus dos meses de gestión. La verdad es que está blindado porque el Gobierno se pegó un julepe de novela, entonces se pusieron todos los patitos detrás de Sergio Massa concibiéndolo cómo la última alternativa. Es muy extraño que no lo critiquen ya que hace lo mismo que Guzmán y Macri”, argumentó Giacomini.

“El horizonte monetario de la Argentina en 2022 y 2024 está hipotecado. Más allá de algunos datos aislados y esporádicos, puede suceder que la inflación se agache”, advirtió. Además dijo que la tendencia promedio de los próximos años es que a futuro vamos a tener más inflación y más problemas en el tipo de cambio.

El especialista hizo hincapié en todo lo que el Gobierno emitió hasta ahora: “El último mes de Guzmán fue junio y luego con la llegada de Batakis en julio, se cambió el 45% del dinero físico que había en la economía en ese momento. Eso todavía no empezó a hacer efecto, con lo cual el horizonte está comprometido. Cuanto más alta sea la inflación es más difícil de bajar”.

El economista contó que solo hay 3 maneras de bajar la inflación: “Primero hay que encontrar un ancla, es decir, para que la inflación baje primero tenes que convencer a la gente que va a bajar y si la gente te cree, la devaluación va a terminar bajando. Si no logras convencerlos va a subir. Las primera consiste en mostrar que dejas de emitir, esto Massa no lo está haciendo. En los primeros 5 días hábiles de septiembre, que son los primeros días calendario, emitió casi 500 mil millones de pesos, que después los sacó con 550 mil con Leliq, pases y Notaliq, que son los cuasi fiscales. Eso se paga con más emisión monetaria. Es expectativa de emisión monetaria a futuro y más devaluación. El primer método no lo está haciendo y además actúa en sentido contrario”.

El segundo método según el especialista es el ancla del tipo de cambio, “tenes que poner el tipo de cambio en un lugar fijo, para convencer a la gente de que ese nivel de tipo de cambio no se va a mover, con lo cual van a bajar las expectativas de devaluación e inflación. Sergio Massa hace todo lo contrario, corre a la inflación de atrás moviendo el tipo de cambio todos los días”.

El tercer método para Giacomini, consiste en mover las tasas de interés como ancla. “La teoría y evidencia dice que vos tenes que mover la tasa mucho y de una vez. El ministro de economía corre los acontecimientos desde atrás, moviendo la tasa de interés, por debajo de la inflación y corriendo para atrás”.

Finalmente concluyó: “No solo que no sigue con las 3 indicaciones, sino que no está haciendo nada. Está pateando el tablero, no está siguiendo el manual del buen economista que tiene que luchar contra la inflación. Si Massa sale a buscar deudas, son más impuestos futuros. Está haciendo lo mismo que hizo Martín Guzmán y Mauricio Macri, está tratando de no explotar por los aires, patea todos los problemas para adelante hipotecando el futuro del sector privado”.