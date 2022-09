Tarifas en detalle: de cuánto será el aumento y como verlo en la factura

El periodista y economista de MDZ Radio Carlos Burgueño analizó el comienzo del aumento de los servicios de luz y gas de manera segmentada previstos para este mes. “El gran aumento de este mes corresponde a la segmentación de tarifas. A partir de hoy lo que vos consumas va a depender de si el Estado te mantiene o no el subsidio y cuanto. Puede ser todo el subsidio o una parte. El de agua es recién en octubre. Dependiendo de eso es el aumento de luz y gas. Hasta que no te llegue la factura no se puede saber el impacto” afirma Burgueño.

El especialista estima que el aumento va a girar en el 100% en tres veces, pero no menos de un 40%: “el esquema es de un 40%, luego un 30% y finalmente un 20%, yo creo que va a ser un poco más”.

“Si vos gastaste $1.000 te va a llegar $1.400. Lo positivo es que el aumento del gas llega en una época donde baja su consumo”. Sin embargo, Burgueño pone marcada atención en esperar la llegada de las facturas para analizar las subas.

“Lo importante es que se sepa que hoy empieza la suba, lo que consumas de luz, gas va a venir con aumento. Lo que más gasta es el electrodoméstico que usas para que las cosas se calienten: pava eléctrica, microondas” destacó Burgueño.

Finalmente el especialista de MDZ Radio Carlos Burgueño, indicó que el objetivo de la segmentación de tarifas según el especialista está vinculado a intentar un menor impacto en las facturas, y que recién el año que viene se pueda ver de manera más notoria.