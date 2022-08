Una encuesta reveló qué piensa la gente sobre la dolarización que plantea Javier Milei

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, expresó en abril que quiere dolarizar la economía. La propuesta causó mucha polémica y varios dirigentes políticos salieron a cruzar al economista liberal. La consultora Giaccobe & Asociados publicó esta semana un informe de opinión pública en el que se analiza la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, y la posible dolarización.

Resultados de opinión pública sobre la posible dolarización.

Los investigadores llevaron a cabo el análisis de la dolarización con la siguiente pregunta: "¿Usted está de acuerdo con la dolarización de la economía del país?" El 35,6% afirmó que está de acuerdo y el 41,3% que no está de acuerdo. El 21% declaró que no tiene una opinión formada y el 1,3% que no sabe y no responde.

La consultora, además, estudió la opinión pública respecto a los primeros pasos de Massa. Se preguntó: "¿Cuál es su expectativa respecto de la gestión como ministro de Sergio Massa?" El 60,1% respondió de forma negativa y tan sólo el 15,5% de forma positiva. El 16,1% tiene una expectativa regular y el 8,3% no sabe y no responde.

Resultados de opinión pública sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

La encuesta analizó también el estado de fortaleza del oficialismo luego de la integración del nuevo ministro al Gabinete. "¿Cómo queda el Gobierno tras la incorporación de Sergio Massa como ministro de Economía?" El 34,2% afirmó que está más débil y el 47,7% que está igual que antes. El 17,3% declaró que el gobierno está más fuerte y el 0,9% no sabe y no contesta.