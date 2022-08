Después de más de 20 días, la "canasta" de Sergio Massa aún sigue vacía

Aún no puede llamarse literalmente un fracaso pero ciertamente la iniciativa de conseguir en forma anticipada US$5000 millones de dólares de parte de los exportadores de productos agroindustriales, de la minería y recursos pesqueros, ya enciende las alarmas en el Gobierno.

El pasado 3 de agosto el recién asumido ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó en su discurso inaugural, que el Gobierno apuntaba a consensuar con los principales sectores exportadores un anticipo de al menos US$5000 millones en exportaciones en los próximos 60 días.

Luego ese plazo se fijó en 45 días, pero ya pasó casi la mitad de ese período y hasta ahora la "canasta" de Massa está más bien vacía. Ingresaron algo más de US$500 de los agroexportadores, que aprovecharon el nuevo mecanismo de liquidación de divisas a través de una cuenta especial en dólares en el Banco Central, en el que se puede depositar -por un plazo de hasta 180 días- un 70% de las divisas y cotizar a valor del dólar financiero (MEP). El 30% restante es de libre disponibilidad.

Sergio Massa busca tranquilizar el mercado cambiario, buscando seducir a los exportadores.

Pero a 20 días de los anuncios y transcurrido casi la mitad del plazo que se autoimpuso el Ministerio de Economía para absorber los US$ 5000 millones, el resultado es más bien magro. MDZ pudo saber que algunas de las actividades apuntadas para anticipar los dólares, no están en condiciones de hacerlo.

Algunas señales y poco más

Hasta el momento el único compromiso concreto que logró el equipo económico es de la cadena de valor del sector pesquero, que aportará US$ 300 millones. Pero fuentes de la industria sostienen que "en verdad, no podemos adelantar, vamos a liquidar a medida que se vayan realizando las exportaciones".

Sí se comprometieron a conversar con algunos de mayores clientes para que pongan ahora los billetes verdes por productos de la pesquería que todavía no se exportaron y "ni siquiera se pescaron", revelaron. Los mencionados US$ 300 surgen de una cuenta, bastante conservadora, que hicieron los armadores respecto de cuánto es el monto que para época del año suelen liquidar. Nada nuevo por ese lado.

En cuando la minería, fuentes del sector indicaron que están "a la espera de tener alguna precisión de parte del Gobierno". En buen criollo, esto quiere decir que necesitan tener alguna idea de cuántos dólares le pedirá el Ejecutivo que pongan sobre la mesa. Por eso aún no hay un compromiso concreto de liquidación de divisas.

De todas maneras, aclararon que a diferencia del campo, donde hay un mercado spot y operaciones a futuro, en el caso de la minería se liquidan las divisas a medida que se concretan las exportaciones.

Pero dejaron una buena noticia para el Gobierno. "La industria minera tiene un buen año y se espera que las exportaciones terminen entre US$ 3500 y 3800 millones". En 2021, por caso, habían redondeado unos US$ 3300 millones, ubicándose como el séptimo complejo exportador, por delante de la pesca que redondeó US$ 1990 millones.

El premio mayor

Por fuera de esos dos sectores queda el verdadero jackpot de la estrategia oficial. El sector agroindustrial (incluye pesca, forestal, carne bovina, porcina y aviar) exportó en los primeros seis meses del año casi US$ 31.000 millones, de los cuales sólo en cereales y el complejo oleaginoso se liquidaron US$19.145 millones en el primer semestre.

Si bien hubo algunas reuniones a nivel técnico en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, "hay pocos avances", señalaron fuentes del sector. Las discusiones se están llevando a cabo con la Mesa de Enlace pero hasta ahora sin acercamiento entre las posiciones.