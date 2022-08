Cuál será la primera estrategia de Sergio Massa para controlar el dólar blue

El economista de MDZ radio, Carlos Burgueño, analizó el escenario con el que Sergio Massa llega al ministerio de Economía, Producción y Agricultura. En ese contexto, se detuvo en el gran desafío y la estrategia con la que cuenta para evitar una suba del dólar blue.

El próximo miércoles, según Burgueño, "empieza una nueva relación entre el Gobierno nacional y el campo, al punto de que llegarán a un acuerdo para que el sector importador liquide en dólares". El plan es darle de baja al "dólar soja", pero garantizar mejores condiciones para que el campo pueda liquidar.

El economista contó que la idea de Sergio Massa es pedir dinero prestado y juntar en agosto no menos de 3 mil millones de dólares. Con eso, este mes que comienza deja de ser problema, porque "se necesitan 1.400 millones de dólares más para pagar la exportación de energía, y ya con eso terminamos, más 1.500 millones de dólares para financiar todas las importaciones industriales. Entonces, con 3 mil millones de dólares ya le empatamos a agosto y de ahí para arriba todo lo que venga está perfecto".

¿Cuál es la importancia de superar la falta de dólares? "Qué no habrá corrida, porque al menos los importadores no deberán ir a otro lado -por ejemplo al mercado del blue- a buscar dólares. Además, se supone que si el Gobierno cuenta con mil millones de dólares para enfrentar una corrida, el mercado no se va animar a hacer una".

Según Burgueño, si Sergio Massa logra controlar el precio del dólar y pasa agosto sin corridas, "empieza a ser creíble". Fuera de eso, para el comienzo "no hay que esperar mucho más".

Este lunes el dólar blue cerró en 282 pesos para la venta y marcó así una baja de 14 pesos en relación al viernes pasado. Recordemos que el 22 de julio alcanzó su récord histórico, cotizando en 350 pesos para la venta.