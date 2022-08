El Gobierno aprueba contratos de financiamiento de la CAF por US$ 665 millones

El Gobierno aprobó cinco modelos de contratos de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 665 millones para el Programa Argentina contra el Hambre, obras viales y de saneamiento, acciones ambientales y el acceso de pymes agropecuarias a mercados externos.



La decisión se formalizó a través de los decretos 508, 509, 510, 511 y 512, publicados este viernes en el Boletín Oficial. Además, hay que considerar el decreto 513/2022 que aprueba un contrato de garantía de la Nación con la CAF y otro de contragarantía con la provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar, con financiamiento por US$ 75 millones.

Un dato relevante es que en caso de no producirse la cancelación respectiva, la provincia de Buenos Aires autoriza al gobierno nacional a debitar los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos.

Cómo son los otros créditos

En relación a los otros decretos, uno de ellos establece un financiamiento de US$ 75 millones para el Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores. El objetivo es fomentar la reconversión de los medios de producción y procesamiento y el acceso a mercados externos de pequeños y medianos productores frutícolas y de los esquemas asociativos que integran sus cadenas de valor para promover incrementos de la productividad y de la capacidad exportadora.



Hay otro por US$ 100 millones para el Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el Hambre en la Emergencia Socio-sanitaria Covid-19, Fase III, destinado a contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social y priorizar a la niñez.



Además, se acordaron US$ 75 millones para el Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino II; y la misma cifra para el Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Acción Ambiental y Climática, que consiste en asistir al uso sostenible de los ecosistemas naturales y la reducción de la presión extractiva sobre los recursos naturales.



Por último, la CAF financiará con US$ 340 millones el Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes Secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida, higiene y salubridad de los y las habitantes del AMBA, de manera ambientalmente sustentable. Será a través de la ampliación y mayor acceso, y la mejora de la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.