Empresarios con Sergio Massa: la actividad crece pero hay dudas a futuro

A sólo semanas de emprender un viaje a Estados Unidos, que los analistas juzgan como un paso clave en el inicio de su gestión, el ministro de Economía Sergio Massa buscó endulzar los oídos de los empresarios con un discurso a favor del consenso, la búsqueda del equilibrio fiscal e intentando dar certezas a futuro.

Fue recibido con cortesía pero sin efusividad por los hombres y mujeres de negocios, que avezados al fin en mil batallas, saben que lo máximo a lo que puede aspirar este Gobierno es a estabilizar la economía, pero no resolverá ninguno de los problemas graves que atraviesa el país, explican. Eso quedará, en todo caso, para el nuevo turno presidencial, a partir de fines de 2023.

La 19º edición del Consejo de las Américas, organizado por Americas Society/Council of the Americas volvió a la presencialidad luego de dos años y reunió una nutrida concurrencia empresaria, entre los podían verse algunos habitués a estos eventos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), como Alfredo Coto (Coto), Cristiano Rattazzi (FCA), Martín Cabrales (Café Cabrales), Eduardo Elsztain (IRSA), o Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción).

Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio, realizó la apertura del encuentro del Council of the Americas.

Pero también se sumaron en esta ocasión empresarios del sector energético como Juan Martín Bulgheroni (PAE), Martín Genesio (AES), Matías Campodónico (DOW) o Guillermo Calo (Rio Tinto), quienes dejaron en claro las oportunidades que tiene el país en materia de inversiones en petróleo y gas no convencional, minería del litio y energías renovables.

Apoyo con reservas

"El mejor escenario para este Gobierno es que estabilice la economía pero no puede hacer nada más en lo que queda hasta las elecciones", señaló a MDZ con crudeza un empresario. Resumía, de alguna manera, el sentimiento que prevalece en un sector importante del ámbito privado, acerca de las chances del Gobierno nacional para dar respuesta a los requerimientos de los empresarios.

Todos se quejaban en off de la falta de insumos en su actividad, los problemas que genera la inflación, la brecha cambiaria y la falta de certezas de hacia dónde marcha la economía.

"La actividad está muy bien, hay consumo y esperamos que va a continuar", señaló otro empresario consultado sobre la coyuntura. Y destacaba que todavía es temprano para juzgar la gestión de Sergio Massa - pasaron apenas 11 días desde su asunción- y dijo que "hay que dejarlo trabajar".

Sergio Massa buscó seducir a los empresarios con un discurso pro mercado. Pero todavía hay dudas sobre la marcha de la economía.

Otro empresario reconocía que "hay faltantes de insumos de todo tipo, y se está complicando mucho la producción", y admitió que "ojalá (el ministro) Massa pueda estabilizar la economía".

En la vereda opuesta

Desde el estrado, en su discurso de apertura, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, aseguró que "la única manera de progresar es creando cada vez más empresas y más puestos de trabajo”, en un implícito cuestionamiento al discurso anti-empresa de algunos sectores del Gobierno.

Las coincidencias en los pasillos del Hotel Alvear es que la Argentina tiene grandes oportunidades, en especial en agroindustria, Vaca Muerta y minería del litio, también en tecnología y energías renovables, pero hay que lograr consensos básicos para que la economía despegue. Justamente, a los consensos se refirió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que "el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición".

Aclaró que el "mundo no confía en un Gobierno, confía en un país" y apuntó: "Necesitamos un plan para desarrollar con firmeza para las próximas dos o tres décadas".

El ministro Massa, en tanto, insistió: "En los próximos meses y hasta marzo o abril, no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina".

Y allí lanzó un anuncio: "El Presidente va a convocar a un acuerdo económico y social que va a sentar en la mesa a empresarios y trabajadores con el Estado para plantearnos objetivos de corto, mediano y largo plazo".