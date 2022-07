El riesgo país se acerca a los 3.000 puntos: fuerte caída de los bonos

El riesgo país, medido por el banco de inversión JP Morgan, registra una suba de 1,3% este viernes hasta los 2.952 puntos básicos, en medio de una gran incertidumbre financiera y luego de las nuevas medidas cambiarias, anunciadas ayer.

Los bonos están retrocediendo, siendo la contracara de esa disparada del riesgo país, que es la tasa a la que debe tomar deuda el Gobierno por sobre la tasa del bono de referencia de Estados Unidos. Así, el riesgo país alcanzó el mayor nivel desde mayo de 2020.

Hoy la pérdida de cotización más fuerte fue la experimentada por el GD46D, que se desplomó 8,4%, a un valor de US$ 19,05.

Incluso los bonos surgidos del canje de deuda que realizó el exministro de Economía, Martín Guzmán, registran caídas, con bajas mayores al 40%.

Tendencia consolidada

Ya el jueves, como resultado de la crisis económica y financiera que atraviesa el país, el bono GD35D terminó la jornada con baja del 7,7%, a US$ 18, y AL41D retrocedió 4,1%, a US$ 21.

El resto de los bonos de la reestructuración mostraron la misma tendencia: GD30D (-3,9%, a US$ 19.55), AL29D (-3,2%, a US$ 18,40), AL30D (-3,7%, a US$ 17,50), AL35D (-2,2%, a US$ 17,60) y AE38D (-1%, a US$ 22,71).

Las dudas sobre la capacidad de respuesta del Gobierno frente a la crisis financiera, profundizó la incertidumbre, al punto que los inversores internacionales cada vez están más convencidos Argentina se encamina a una nueva reestructuración de su deuda soberana, ante la imposibilidad de cumplir con los vencimientos.