Continúan las remarcaciones, ¿cuánto subieron los precios en julio?

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dijo que asistimos a un nuevo capítulo del "festival de remarcaciones", dado que en las últimas jornadas los comerciantes volvieron a subir los precios de algunos productos. Además, detalló cuál es hasta el momento el incremento de valores de julio.

"Hay una segunda tanda de remarcaciones, en menos de 3 semanas. La primera fue apenas renunció Guzmán, cuando en promedio los productos subieron entre el 10 y el 12 por ciento sus precios. Pero en algunos rubros fue superior al 20 por ciento, inclusive", comenzó detallando Burgueño.

Luego dijo que en base a su percepción y a información con la cuenta, "antes de ayer comenzó una segunda tanda de remarcaciones de precios. Incluso, se dan situaciones en las que el producto que los comerciantes pidieron hace más de un mes, cuya entrega se retrasó por la primera tanda de remarcación, volvió a trabarse ahora. Lo cual es gravísimo porque todavía no terminamos julio".

En otro sentido pero en relación a este asunto, mencionó que "es cierto que los los brokers no están liquidando, como también es verdad que muchas empresas, sobre todo del rubro alimentos, no están entregando sus productos porque están viendo que puede haber un precio mayor de reposición. Porque el precio de una góndola no es el que le costó al comerciante adquirirlo, sino el que le costará reponerlo".

Con lo cual, "lo que dice el Gobierno al respecto, es cierto: el sojero no liquida dólares, especulando una devaluación futura, y el que produce alimentos en cantidad no abastece a los supermercados, porque cree que puede vender a un precio superior después. Pero ninguno de los dos son responsables de nada. Estas son las consecuencias del problema: el sojero que especula, el que produce alimentos y los guarda, el de las autopartes que no se venden, los materiales para la construcción que no hay y el dólar que sube".

"Después, si alguien cree, conceptualmente, por tus convicciones ideológicas, que el especulador es el malo de la película, está en libertad de haberlo. Ahora, si piensa que ahí está el problema, está equivocado". Y sintetizó en que verdadero problema es la falta de credibilidad en este Gobierno, dado también por situaciones como las que ocurrieron a mediados de esta semana, cuando el Gobierno anunció que daría medidas de ataque al aumento del dólar, y luego sólo dijeron cómo iban a contener los dólares que traen al país los turistas.