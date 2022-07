Qué tan cerca está Argentina de tener una inflación de 3 dígitos

Tras cerrar la jornada del miércoles, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue se ubicó en torno al 123,71%. Es decir, que la divisa del Banco Central cerró en $136, mientras que la cotización informal cerró en $317. Ante este panorama, el columnista económico de MDZ Radio Alfredo Romano sostuvo que "el mercado estableció el piso del dólar en 300 pesos y esta corrida hará que la hiperinflación sea un escenario cada vez más cercano para el bolsillo de los argentinos”.

“Con este precio, los próximos meses serán durísimos en materia cambiaria, controles y brecha cambiaria. Porque no hay señales del Gobierno que sean positivas para que se estabilice esta situación. Es factible que tengamos una hiperinflación, ya que las condiciones están dadas para lograr este escenario”, indicó el columnista.

Además, remarcó que el “proceso de reversión de la inflación puede ser muy costoso y largo. Porque estamos hablando de 3 dígitos de inflación, cosa que el Gobierno dice que nunca llegaremos, pero lo estamos viviendo”. “Habrá que ver qué sucederá en los próximos meses. Debido a que se reabrirán muchas paritarias, porque varios sectores cerraron por arriba del 60% y ahora vemos que la inflación es de 100%. Esto permitirá que se le ponga más leña al fuego”, agregó Romano.

Romano sostuvo que “el piso ronda alrededor del 87% de inflación”. “De mantenerse este número, la suba rondará el 105% de inflación para finales del 2022 y para 2023 se esperan estos mismos valores. Entonces, no se puede vivir así. Llegará un punto en que el Banco Central de la República Argentina dirá basta y dejará de financiar este dólar ficticio de 136 pesos. Porque está comenzando a utilizar los depósitos en dólares de los argentinos para financiar un tipo de cambio irreal, ya en 1989 nos pasó lo mismo”, explicó el analista.

Y agregó: “Por lo cual, el mercado marcó que el dólar ronda los $300 y eso espiralizará la inflación. Por eso, remarco que estamos ante un proceso hiperinflacionario. Sí hoy una persona quisiera reordenar el déficit, corrigiendo tarifas y tipo de cambio, estamos hablando que la inflación rondaría en índices cercanos al 150%”.

También resaltó que “a finales del año podríamos alcanzar un IPC de 3 dígitos”. “A este ritmo vamos a llegar a ese número siempre y cuando no haya una devaluación del tipo de cambio oficial antes o durante el mundial de Qatar. Si los próximos meses hay una devaluación del tipo de cambio, el proceso se acelerará más y el Gobierno sabe que devaluar cómo en 2014 no tiene sentido”, explicó.

Haciendo referencia a lo anterior, Romano señaló que la devaluación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tendrá el mismo impacto que permitió reactivar la economía en 2014. “Al no tener un plan económico consistente, esta medida no tendrá repercusión, ya que el costo de la producción se trasladará a precios y por eso, la devaluación no tiene ningún sentido. El Gobierno sostiene que el tipo de cambio oficial está bien porque no es una herramienta que ellos piensan que sirve para sus planes. Pero a estas alturas, vos necesitás otro Gobierno y otro programa económico para que la devaluación corrija la economía”, concluyó.