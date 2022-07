La balanza comercial terminó en rojo por primera vez en 18 meses

La balanza comercial cerró en junio con un déficit de US$ 115 millones, con exportaciones que alcanzaron los US$ 8432 millones e importaciones que treparon a US$ 8547 millones, reveló esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el mes finalizó en terreno negativo por primera vez desde diciembre de 2020, cuanto había quedado en 364 millones de dólares.

El dato saliente es el peso que están teniendo las importaciones de combustibles y lubricantes. El último mes llegaron a US$ 1953 millones, lo que supuso un incremento de 156,6% respecto del mismo mes de 2021. En mayo el rubro había sumado US$ 1601 millones, creciendo 20,3% respecto del mes previo, lo que marca una aceleración importante en las importaciones de energía.

Las exportaciones crecieron casi 49%, y dos tercios corresponden a productos primarios y agroindustriales.

Es por lejos el rubro que más creció el mes pasado en la comparación interanual. Las importaciones de Bienes de capital, lo hicieron al 29,9%, Bienes intermedios (25,8%), mientras que Piezas y accesorios para bienes de capital creció 32,8%, y Vehículos automotores de pasajeros (54%). Los Bienes de consumo, en tanto, avanzaron 23,3%.

Destinos del intercambio comercial

En cuanto a los principales socios comerciales, se mantiene el ranking encabezado por Brasil, mientras que Estados Unidos ocupó el segundo lugar, desplazando a China al tercer lugar, mientras que la Unión Europea terminó en cuarto puesto.

En todos los casos, se registró déficit en la balanza comercial bilateral, sumando un rojo de US$ 453 millones con Brasil, US$ 805 millones con EE.UU y uS4 966 millones con el gigante asiático.

En cuanto a las exportaciones, las Manufacturas de origen agropecuario fueron el rubro más dinámico con US$ 3474 millones, mientras que Manufacturas de origen industrial llegaron en junio a US$ 2183 millones, y los productos primarios 2049 millones. Las exportaciones de energía y lubricantes sumaron US$ 727 millones.

Saldo del primer semestre

En el acumulado del primer semestre, en tanto, las exportaciones llegaron a US$ 44.377 millones, mientras que las importaciones llegaron a US$ 41.284 millones. Esto dio como resultado un superávit de US$ 3.93 millones.

Es la tercera baja consecutiva del superávit comercial del semestre y el menor nivel desde 2018, cuando se registró un rojo de 4.889 millones.