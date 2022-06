El motivo por el que las exportaciones récord no alcanzan

No podrá culpar el Gobierno a los exportadores por el cuello de botella de disponibilidad de dólares durante este año. Pese al combate (a veces tenue, a veces duro) contra la posibilidad del país de aumentar sus ventas al exterior, Argentina superará su mayor récord histórico de exportaciones en 2022. El número final podría ubicarse entre 87.000 y 90.000 millones de dólares, un nivel sólo comparable con el casi inolvidable 2011, cuando la disponibilidad de divisas llegó a su nivel máximo en los últimos años. Sin embargo, la cantidad de dólares que llegarán vía ventas al exterior no asegura que el Gobierno cumpla con la meta firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo de Facilidades Extendidas cerrado el 25 de marzo pasado, y que obliga al país a un azul en los dólares en el BCRA de no menos de 4.800 millones de dólares.

Los datos de la proyección de las exportaciones para este año fueron planteados en el último informe firmado por el economista Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior y analista de la evolución de la balanza comercial argentina; la que obligatoriamente, hacia delante, siempre deberá ser positiva en no menos de 15.000 millones de dólares para que el país pueda cumplir levemente sus compromisos internacionales.

Según el último informe de Elizondo presentado ayer, "según las expectativas surgidas de los altos precios internacionales de los productos exportados por Argentina, las exportaciones de bienes de Argentina en 2022 llegarán a un resultado anual que será récord histórico". Menciona el paper, que entre diversos pronósticos, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el mes de mayo, estimó que la Argentina podría exportar en 2022 un total de UUS$87.182 millones. Se trata de unos 3.000 millones de dólares por encima del récord máximo alcanzado en 2011, y el informe apunta que la principal razón del alza se debe a los precios internacionales.

Los principales párrafos del informe son los siguientes

*Los resultados esperados para el total anual de 2022 suponen alcanzar una cifra superior al récord máximo alcanzado hasta hoy, que se logró con las exportaciones de 2011, cuando se sumaron 84.051 millones según las cifras que registra la OMC en sus datos por país por año. Esta nueva cifra esperada para 2022, que podría alcanzarse de mantenerse las condiciones actuales en el planeta (en las que se destacan los efectos en los commodites de los efectos de la guerra en Ucrania), y que supondría un alza de casi 12% en relación con los resultados de 2021, en realidad sigue siendo impactada (considerando diversas razones que explican el proceso) por precios más que por volúmenes.

* El alza en las ventas externas de bienes impulsada por precios más que por cantidades, en verdad, no es un fenómeno aislado del momento. Hay mayor incidencia de los precios que de las cantidades exportadas, según la evolución del comercio internacional argentino en los últimos años (y, en particular, el impacto en 2021).

* Debe advertirse que Argentina en realidad había acompañado recientemente en sus resultados de comercio exterior una recuperación general planetaria por lo que su comportamiento, en el alza interanual, no fue excepcional. Fue parte del contexto, al que supo seguir. Esto es: Argentina se ha movido en líneas generales en acompañamiento de la tendencia internacional.

* De alcanzarse (como se espera) en nuestro país el récord máximo de exportaciones de bienes en el corriente 2022, debe decirse que Argentina logrará superar los mayores registros obtenidos en la década anterior más tarde que la gran mayoría de los países de la región, que ya habían superado a aquellos altos resultados de inicios de la segunda década antes que Argentina. Dicho de otro modo: al llegar Argentina a superar sus mejores marcas históricas más tarde que sus vecinos, la performance (justificada en mejores precios, sobre todo) muestra cierto rezago en lograr lo que otros consiguieron antes, en la región.