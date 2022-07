El nuevo "rulo" que hacen los argentinos para comprar dólar turista y venderlo al precio del blue

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó cómo es el nuevo rulo financiero que hacen las personas que pueden viajar al exterior y cómo se hacen de dólares billete, que consiguen al precio del oficial y venden en el mercado del blue.

A partir de una nota que hizo La Nación+ ayer, en la cual durante un móvil le preguntaron a un argentino, Miguel, que viajaba a Brasil, cómo le afectan las nuevas restricciones al dólar turista, contó: "Voy a pagar con tarjeta allá, después vengo acá, vendo los dólares que tengo y hago la diferencia. Me van a cobrar el dólar turista y voy a vender en el blue, la diferencia es la que yo me gano. Eso es lo que nos enseña este Gobierno".

Se le consultó entonces a Burgueño cómo hacían esta operación y explicó: "Acá supone que la persona -Miguel-, ya tenía los dólares. En ese caso, hay una parte del rulo que no se hace. Lo que él plantea es que si el viaje le cuesta mil dólares y los tiene en billete, entonces tarjetea a 236 pesos por dólar y cuando vuelve vende los mil dólares a 290 (con el correr de las horas el blue ya tocó los $301), en el mercado paralelo. Entonces, la diferencia entre 36 y 90 es la plata que él se gana. Pero déjenme decir también que eso lo estamos subsidiando todos nosotros".

Pese a la suba del dólar turista, con la suba del blue las maniobras para hacerse de una diferencia están a la orden del día.

"El problema es quien quiere viajar al exterior y no tiene los dólares, pero tiene los pesos, entonces paga a $ 236 lo que le dé la tarjeta", continuó Burgueño.

Pero además dijo que hay dos "rulos" más que algunos argentinos que viajan a Estados Unidos están haciendo. El primero es comprar una tarjeta prepaga, que ya se ofrecen varias internacionales. Se pueden pedir online desde Argentina y cargarla con mil dólares, por ejemplo, que uno pagará a 236 pesos.

Luego, uno llega a Estados Unidos, va al lugar de retiro y saca su tarjeta. Al día siguiente vuelve y dice que se arrepintió, entonces simplemente le dirán: "No hay problema, ¿quiere la devolución del dinero en crédito o en cash?" y la persona elige el dólar billete. Al volver, vende esos dólares que consiguió a 236 en 290, en el mercado del dólar blue. Para esto, "es necesaria una tarjeta poderosa, con un límite amplio".

La búsqueda de dólares a menor precio está en el centro del interés de los turistas al exterior.

Burgueño comentó incluso de alguien que sacó un crédito a la producción (Línea del Bicentenario a tasa subsidiada del 25% anual) en el Banco Provincia de Buenos Aires. La persona tomó el préstamo, lo depositó en la cuenta de otro banco y pidió que le amplíen el monto de su tarjeta de crédito por ese valor. Hablamos de alrededor de 3 millones de pesos.

Luego, esa persona viajó al exterior, hizo la misma operación antes detallada, "y cuando volvió, con los dólares en efectivo canceló el crédito y se quedó con la diferencia". "Estas cosas pasan cuando las brechas son tan amplias entre el turista y el dólar blue", dijo Carlos Burgueño, quien no celebró las operaciones, al contrario, insistió en que todo el Estado argentino es el que financia las "diferencias" que se hacen algunos.