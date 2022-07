Según Pesce, el tipo de cambio es "competitivo" y no se necesitan "mayores devaluaciones"

Miguel Pesce, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), manifestó este lunes que el tipo de cambio "es competitivo" y que "no se necesitan mayores devaluaciones".



"Con el dólar oficial, es el mercado donde las regulaciones del Banco Central aíslan las maniobras especulativas. No hay que esperar otra cosa que lo que viene sucediendo. El Banco Central viene moviendo el tipo de cambio sin ningún sobresalto. Creemos que este tipo de cambio es competitivo, que no se necesitan mayores devaluaciones", aseguró Pesce a C5N.

Este lunes, el titular del BCRA acompañó a la jefa del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, en la conferencia de prensa en la que anunció las nuevas medidas económicas para la Argentina. también participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

"Ahora, el dólar ilegal o el que se fija en el mercado de títulos está sometido a presiones especulativas donde le dan mucha volatilidad a esos precios. No es la primera vez que nos apuran con movimientos en esos mercados", señaló.

El titular del BCRA respaldó los lineamientos planteados por Batakis. "Cuando mermen las presiones especulativas, esos tipos de cambio cederán", afirmó.

Por su parte, Pesce destacó que "la Argentina está con niveles de exportación importantes, pero tiene un problema en la coyuntura originado en la importación de energía".

"Tenemos que atravesar esta situación difícil pero sin ajustes innecesarios ni devaluaciones innecesarias. Solicitamos a aquellos sectores que están necesitando más importaciones este año que las financien en esta coyuntura compleja", manifestó.