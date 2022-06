Oportunidades de inversión en tiempos de crisis

Por Gastón Lentini*

El mundo entero sigue en una crisis que parece estar lejos de su fin. La inflación de Estados Unidos está en boca de todos porque el primer mundo no está acostumbrado a lidiar con este fenómeno monetario tan popular en América Latina. Con niveles de inflación no vistos en los últimos 40 años, los ahorristas e inversores se ven obligados a aprender a operar considerando esta variable.

A este problema también se le suman las medidas de los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), entre las cuales se destaca la suba de tasas de interés que hace que los inversores ganen más por prestar dinero y desincentiva la inversión en activos de mayor riesgo. Como consecuencia, los mercados de renta variable caen como en la actualidad.

Además, por el menor poder de compra, los consumidores están gastando cada vez menos, lo que hace que la economía crezca a un ritmo menor. Sin embargo, no todo es negativo.

En el siguiente gráfico se muestran las crisis desde 1930 y los retornos obtenidos por los inversores luego de un año, luego de cinco años y luego de diez años.

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero las estadísticas demuestran que un proceso a la baja puede resultar en una gran oportunidad de compra. Quienes tengan capital que no vayan a utilizar en el corto plazo y quieran adquirir buenos negocios a buenos precios, no deben dejar pasar este momento.

Por ejemplo, el ratio precio ganancias (PE, por sus siglas en inglés) promedio del S&P 500 de los últimos años fue de alrededor de 20,1 veces. Hoy, muchas compañías cotizan por debajo de este nivel, volviéndose relativamente baratas.

El tiempo es el mejor aliado de los grandes negocios, y si podemos comprar estos buenos negocios a precios “baratos”, obtendremos importantes ganancias y alegrías cuando pase el tiempo necesario.

*Licenciado en Administración de Empresas y Asesor Financiero Certificado.