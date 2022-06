Bank of America cree que los inversores minoristas eligen mejor las acciones que los grandes fondos

En el ámbito bursátil, se dice que el “dinero tonto” es aquel conjunto de inversores minoristas que no está 100% centrado en la industria. No obstante, un reciente estudio de Bank of America concluye que este público inversor podría ser mejor que los grandes fondos de cobertura.

El informe, de más de 300 páginas, analiza el mito de que el interés minorista hacia una acción podría actuar como un indicador contrario confiable. Para sorpresa de muchos, las estadísticas demuestran que las entradas minoristas, en promedio, brindaron mejores retornos que los flujos de los fondos de cobertura.

“De hecho, los rendimientos posteriores a períodos de flujos minoristas han estado por encima del promedio y los rendimientos posteriores a las ventas minoristas han estado por debajo del promedio. Y los flujos minoristas han sido indicadores positivos ligeramente mejores que los flujos de fondos de cobertura”, explicaron los analistas.

El análisis basado en datos del equipo encontró que las acciones con fuertes entradas minoristas tendieron a superar sus puntos de referencia durante las siguientes cuatro semanas en 1,1 puntos porcentuales, en comparación con 1 punto porcentual de rendimiento superior para las acciones con entradas de fondos de cobertura.

A su vez, cuando los mercados están cayendo, las acciones con una gran propiedad minorista han tendido a superar a las acciones con una propiedad minorista baja.

¿Quiere decir esto que cualquier inversor minorista es más “inteligente” que los fondos de cobertura? No, el estudio simplemente demuestra que el comportamiento de la manada de inversores convencionales venció por muy poca diferencia a las estrategias de los fondos, siempre considerando que estas instituciones financieras están atadas a cientos de reglas y limitaciones que los inversores minoristas no sufren.