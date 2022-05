El secreto que compartió Warren Buffett para ganarle a la inflación

Warren Buffett, el famoso inversor y multimillonario a cargo de Berkshire Hathaway, no solo es conocido por ser dueño total o parcial de algunas de las empresas más grandes del mundo, sino también por su gran sabiduría, la cual fue puliendo a lo largo de sus 91 años de vida.

En este caso, en la reunión para accionistas de su conglomerado, celebrada el sábado, explicó qué tienen que hacer las personas para poder ganarle a la inflación y así llevar una vida estable y sólida.

“Lo mejor que puedes hacer es ser excepcionalmente bueno en algo”, expresó el magnate. “Si eres el mejor médico de la ciudad o si eres el mejor en lo que sea, la gente te dará algo de lo que produce a cambio de lo que entregas”, agregó.

El comentario, aunque inteligente y lógico, sorprendió a todos los participantes de la reunión, principalmente porque se esperaban algo más “financiero” y menos del “día a día”.

“Sean cuales sean las habilidades que tengas, no te las pueden quitar. En realidad, no te las pueden inflar... Así que la mejor inversión, por mucho, es cualquier cosa que desarrolles tú mismo, y no es gravado en absoluto”, sentenció Warren Buffett.

Noticias Relacionadas Cuál es el grado de estudios de Warren Buffett

Posteriormente, citando la regla de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell, la cual hace referencia que alguien se puede volver experto en algo practicando esa cantidad de tiempo, el popular inversor agregó que las personas tienen que averiguar qué las hace buenas y qué aportan realmente a la sociedad, o al sistema.

“Podría haber pasado 10.000 horas tratando de convertirme en un boxeador de peso pesado. No creo que me haya ido muy bien al final de las 10.000 horas. Te topas con lo que realmente te gusta hacer, en lo que eres bueno, lo que es útil para la sociedad”, finalizó Buffett.