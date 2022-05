Dos inversiones que actúan como refugio de valor

Por Gastón Lentini*

El 2022 arrancó con mercados retornando malos rendimientos, los peores en casi ocho décadas. El motivo se vincula con el temor a la inflación y las subas de tasas de interés.

Cuando hubo un respiro en el segundo mes del año, llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que activo definitivamente un sistema de aversión a las pérdidas, es decir, miedo.

Lo primero que hicieron los inversores fue comenzar a liquidar sus posiciones más riesgosas, lo que se conoce como fly to quality o vuelo hacia la calidad. Posteriormente, todo este capital fue destinado a activos refugio, de los cuales se destacan dos.

Oro

El activo refugio de valor más popular en la historia es el oro, tanto en lingotes como en pepitas o cualquier otra forma. Como material, no brinda mucho valor y menos del 8% de su total se aplica a la producción de bienes. Pero sirve para protegerse.

La primicia básica del mundo de los negocios es evitar la pérdida de capital, y cuando hay miedo en la bolsa, el oro sube por su cualidad de hacer lo mismo.

El oro se encuentra al margen del sistema monetario, ya que ningún gobierno puede imprimirlo como hacen con los billetes. Además, para incrementar su oferta hay que extraerlo de la tierra, lo que es lento y muy caro. Esto da seguridad de que su oferta no se expandirá de un día para el otro como puede sucede con el dinero fiduciario.

Por otra parte, el metal precioso también es reserva de valor porque un kilo del mismo seguirá siendo un kilo en una, dos, tres o cinco décadas.

Durante la crisis del coronavirus, en 2020, el oro subió desenfrenadamente, marcando nuevos máximos cada semana. Solo cuando se anunciaron las vacunas y el miedo al fin del mundo comenzó a erradicarse, el oro retrocedió.

Notas del Tesoro

A su vez, los bonos del Tesoro de Estados Unidos también protegen el capital en épocas de crisis y miedo.

Estos activos de renta fija son considerados los más seguros del mundo porque todos los inversores confían en la capacidad de pago de Estados Unidos, país que emite el dólar.

Es importante recordar que los bonos permiten recibir un flujo de ingresos con el paso del tiempo, por lo que son atractivos debido a que genera dinero pase lo que pase con la renta variable.

No obstante, a menor riesgo, menor ganancia. Estos bonos no rinden ni un 2% anual, pero son los más seguros del mundo, por lo que no hay que perder tiempo buscando alternativas más rentables pero igual de seguras, ya que directamente no existen.

*Licenciado en Administración de Empresas y Asesor Financiero Certificado.