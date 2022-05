Cómo diversificar correctamente nuestras inversiones

Por Robert Kiyosaki*

Es muy probable que hayas escuchado a algún planificador financiero hablar sobre la importancia de tener una “cartera diversificada”, pero ¿cuál es exactamente la definición de diversificación para esta persona?

Como dice Warren Buffett, “La diversificación es una protección contra la ignorancia. La diversificación no es necesaria si una persona sabe lo que está haciendo».

Las personas que buscan seguridad usan mucho la palabra “diversificación”, ya que es un “método” basado en “no perder”. No es una estrategia de inversión para ganar. Los inversores más exitosos no se diversifican, sino que enfocan sus esfuerzos.

El multimillonario Warren Buffett no se diversifica, se enfoca. Busca un gran negocio a un muy buen precio. No invierte en muchos negocios y ruega para que les vaya bien y no quiere rendimientos promedio. Le gusta controlar la empresa, pero no dirigirla. Cuando Buffett habla de invertir, sus palabras clave son valor intrínseco, no diversificación.

Uno de los motivos por el que los asesores financieros recomiendan la diversificación es que no pueden encontrar oportunidades de inversión que sean realmente buenas. No tienen el control y la mayoría no sabe cómo administrar un negocio. Son empleados, no empresarios como Warren Buffett.

Cuando la mayoría de los asesores y planificadores financieros te dicen que crees una cartera diversificada, generalmente se refieren a un mismo tipo de activo. Para ellos, la diversificación significa invertir en varios instrumentos dentro de una misma clase de activo. Pero para estar verdaderamente diversificado debes invertir en diferentes clases de activos.

Los cinco tipos de activos más importantes

Si bien hay muchos activos en los que puedes optar por invertir, los cinco más importantes son:

Negocios o emprendimientos

Si estás pensando en la idea de iniciar un negocio, puedes usar tu propio dinero, recaudar fondos de parte de otros inversores o pedir prestado dinero a una entidad financiera para comenzar. El propósito del dinero que inviertas, sin importar de dónde proviene, es generar un retorno sobre esa inversión, que te será devuelto a ti, a la empresa y a tus inversores y / o prestamista.

Ahora, supongamos que un amigo se te acerca en busca de una inversión en su idea de negocio o te da un consejo sobre una inversión que está haciendo en el negocio de un tercer. En ese caso puedes inclinarte por invertir en esta compañía o negocio privado, después de hacer el estudio y análisis correspondiente con el fin de determinar si la oportunidad es la adecuada para ti. Dado que la empresa y los propietarios pueden ser o no cercanos a ti, deberás estudiar:

- El proyecto (el negocio en sí).

- Los socios.

- El financiamiento.

- El equipo de gestión.

Activos financieros trandicionales

La mayoría de las personas ya están se encuentran acostumbradas con los activos financieros tradicionales, que incluyen acciones, bonos o fondos mutuos.

También puedes invertir en opciones sobre acciones, futuros sobre acciones y divisas.

Los activos de papel incluyen los REITs (fideicomisos de inversión inmobiliaria), que son fondos que invierten en inmuebles. También se puede considerar a los ETFs (fondos cotizados en bolsa).

Esta clase de activos suelen generar principalmente ganancias de capital. Sin embargo, los dividendos en acciones son efectivamente una fuente de cash Flow o flujo de fondos. Una vez que aprendas el lenguaje de los activos tradicionales, puedes comenzar a invertir en ellos.

Inmuebles o bienes raices

Hay dos motivos principales por las que es una buena idea invertir en bienes raíces: el cash flow o flujo de ingresos que generan las propiedades de alquiler y las ganancias de capital cuando adquieres propiedades para luego venderlas por un precio mayor.

En mi caso, invierto principalmente en bienes raíces de alquiler porque el cash flow se ajusta a mi fórmula de independencia financiera. Queda de tu parte decidir cuál modelo funciona mejor para tus metas y situación.

Existes muchas alternativas de inversión cuando se trata de esta clase de activos: unifamiliares, dúplex, triplex, edificios de apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales y propiedades industriales como almacenes, hoteles y similares.

Es mejor empezar poco a poco al principio, pero el cielo es el límite; ¡quizás algún día tengas un rascacielos!

Materias primas

La siguiente clase de activos son las materias primas: metales como el oro, la plata y el cobre; alimentos como cereales, maíz, café y azúcar; y materias primas como petróleo, gas y algodón.

El precio de las materias primas suele depender de la oferta y la demanda. Si hay un año excelente para la producción del trigo, los precios son bajos ya que la oferta de trigo es alta. Si, por el contrario, hay escasez de trigo debido a la sequía y las condiciones climáticas desfavorables, entonces el precio del trigo será alto.

Para invertir en esta clase de activos, también puedes comprar los llamados contratos de futuro de cualquier commodity a través del mercado de futuros.

Criptoactivos

La última clase de activo sobre la que hablaremos son las criptomonedas. Se trata de monedas digitales descentralizadas que puedes comprar, vender o intercambiar directamente, y no están respaldadas por el gobierno ni por ninguna institución emisora.

Parece que todos están hablando de criptos como Bitcoin, Ethereum, Tron y Litecoin (existen cientos de criptomonedas en la actualidad) estos días.

Con fluctuaciones masivas en el valor y ganancias a corto plazo en el rango del 1.000%, es algo muy emocionante y atractivo. Algunas personas recurren a bitcoin y otras criptomonedas como una inversión alternativa, lo que les ayuda a diversificar su cartera. Hay dos tipos principales de inversores: los que compran y mantienen a largo plazo y los que compran y venden después de un repunte de precios.

Si no investigas lo necesario antes de invertir en este mercado, te estarías exponiendo a un lado potencialmente peligroso con las criptomonedas. Se trata de activos que, así como suben, experimentan caídas impredecibles, al igual que ocurre con el mercado de valores.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que considero a Bitcoin un activo refugio. Esta y otras criptomonedas no son útiles aún para comprar cosas con ellas, por lo que la única forma de obtener ganancias es venderlas. Solo entonces, si generas ganancias con ellas, se convertirán en un activo en tu cartera.

La clave de diversificar

Las condiciones están dadas para que continúen las agitaciones económicas. Este tipo de tensiones siempre han marcado el final de una era y el nacimiento de otra. Al final de cada era, algunas personas avanzan y otras se aferran a ideas del pasado.

Al día de hoy existen personas que todavía creen que su seguridad financiera es responsabilidad de la empresa para la que trabajan o un gobierno, terminarán decepcionadas en los próximos años. Esas son ideas de la era industrial, no de la era de la información.

Nadie tiene una bola de cristal. Algunos creen que el futuro cercano es brillante. Algunos dicen que una caída del mercado y una gran depresión están a la vuelta de la esquina.

Creo que es importante centrarse en nuestra seguridad financiera a largo plazo y no dejar esa responsabilidad a una empresa o al gobierno.

Para ser objetivo, escucho a ambos lados, porque tanto optimistas como pesimistas tienen teorías que vale la pena escuchar. No hago de adivino, tratando de predecir el futuro. Lo que sí hago es trabajar para mantenerme educado y estar preparado para lo que ocurra.

Una persona preparada prosperará sin importar en qué dirección vaya la economía, en cualquier momento.

*Autor de Padre rico, padre pobre.