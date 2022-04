¿Cómo fidelizar y obtener ingresos a través de nuestras ventas?

Por Gabriel González Florentino*

El error más habitual al vender productos u ofrecer servicios a través de internet es subestimar el tiempo y esfuerzo que conlleva. Otro error es creer que al ser un negocio digital es más fácil o requiere menos de nuestra parte que un negocio físico. Es por eso que para obtener ingresos por internet es necesario invertir tiempo y dinero.

Una vez que tu negocio marche a la perfección puedes implementar una estrategia de marketing que te permita vender y obtener ingresos pasivos.

Es importante recordar que esta fase es posterior al comienzo de tu negocio. Cuando ya cuentas con las herramientas indispensables para vender, según lo que requiera tu empresa (computadora, teléfono, programador, producto o servicio a ofrecer, equipo de personas de apoyo, etc.), crearás lo que se conoce como un “embudo de ventas”.

¿Qué es un embudo de ventas?

Supongamos por un momento que estás buscando un lugar para festejar un evento. Entras a Google, revisas algunos sitios para escoger un lugar y haces clic, llamas por teléfono o escribes.

Probablemente, reservas un restaurante, llegas al lugar, disfrutas la celebración del evento y luego, posiblemente, te comentan que, si la experiencia fue de tu agrado, dejes tus datos para poder enterarte de las próximas novedades del lugar. Este pequeño ejemplo es un embudo de ventas. Este consiste en las diferentes etapas o pasos que se planifican para que una mayor cantidad de personas conozcan tu negocio, se conviertan en clientes y puedas cerrar una o varias ventas con ellos.

Los embudos de ventas pueden ser algo tan común como un webinar gratis en el que los oyentes se capacitan sobre algún tema. Al finalizar el encuentro, se puede promover algún tipo de producto o servicio. Además, si algunos de los participantes no compran, puedes pedirles los datos para que se enteren de encuentros gratuitos a futuro. Para el participante, el contenido es interesante y a nosotros nos interesa que participen en los encuentros porque, en algún momento, podrían convertirse en un cliente.

En pocas palabras, llamamos embudo o “funnel” al proceso que comienza con el primer contacto del potencial cliente hasta cerrar la venta.

Diagrama en el la página de Wikipedia dedicada a los embudos de venta.

¿Cuáles son las funciones del embudo de ventas?

Este funnel o embudo sirve para poder diseñar y programar todos los pasos que se ejecutará dentro de nuestro plan de venta. Por un lado, captar una audiencia especifica que le interese lo que ofrecemos. Por otra parte, conocer y poder comprender el comportamiento de tu público para obtener métricas exactas del rendimiento y afectividad de todas tus estrategias. Por último, crear un vínculo entre tus clientes y tú de forma personal.

Debes recordar que es fundamental considerar que una correcta estrategia de marketing de contenidos de forma efectiva será aquella que convencerá a la mayor cantidad de personas de tu público objetivo de que tu negocio es la mejor solución a sus necesidades, problemas o deseos.

Teniendo esto en cuenta, el siguiente paso es diseñar contenidos especiales según los canales que usarás. Por ejemplo, volviendo al caso del webinar, no sirve organizar un evento si el contenido no es de calidad y no les genera a los oyentes la necesidad de seguir participando.

Es importante recordar que existen diferentes canales sociales y estos funcionan de manera específico y cada uno puede ser útil según la etapa del embudo. Dentro de estos canales podemos destacar las redes sociales como Facebook o Instagram, email marketing (enviar correos electrónicos de forma masiva), los ya mencionados webinars, anuncios, etc. En el caso de YouTube, es una plataforma especial debido a que permite subir videos y crear un canal especializado en algún tema. También permite crear contenido atractivo para que puedas conectarte con tu audiencia.

Estos son solo algunos de los muchos canales que hay. Como expliqué a lo largo de esta nota, es un trabajo que requiere de tiempo, atención y paciencia.

*Especialista en finanzas.