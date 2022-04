¿Cuánto vale una pizza? La dispersión de precios supera 200%

¿Cuánto vale una pizza grande de mozzarella? Un relevamiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires arrojó cifras alarmantes. En apenas trece cuadras de diferencia se registra una brecha de precios que en algunos casos supera el 200%.

El trabajo arroja datos interesantes respecto de la dispersión del precio del mismo producto en 11 barrios de la Capital Federal, como por ejemplo en Saavedra donde la brecha de precios supera el 200% entre dos pizzerías con tan solo trece cuadras de diferencia entre una y otra. Asimismo, en el informe se relevan otros productos como el pan y la docena de facturas.

La muestra se realizó en más de 80 comercios de 11 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, fue efectuada de manera presencial y telefónica, entre el 4 y el 8 de abril y determinó que el precio promedio de la pizza grande de mozzarella de 8 porciones cuesta $1085,75, un 143% más que el valor obtenido en la última muestra realizada en el mes de junio del 2020 ($ 445). El relevamiento al que tuvo acceso MDZ fue realizado por el equipo económico del partido “Integrar” que lidera el ex legislador porteño, Daniel Amoroso

“Este trabajo buscamos hacerlo todos los años para tener un pulso real de los precios y estar en contacto permanente con los comerciantes para saber dónde están sus principales dificultades, visitamos más de 80 comercios y vemos una importante distorsión, no existen referencias de precios y es difícil determinar que es caro y barato, en poco menos de dos años la pizza de mozzarella más que duplicó su valor”, explicó Amoroso. Y agregó: “ La escalada de precios se debe al aumento de costos de toda la cadena de valor de este producto y es un fiel reflejo de la distorsión de precios que hay, una pizza de mozzarella vale los mismo que un mes del servicio de luz de una casa de una familia tipo en Saavedra y se necesitan poder comprar al menos 30 pizzas por mes para no ser indigente, algo claramente no anda bien”.

Los barrios incluidos en la muestra fueron Beodo, Caballito, Devoto, Recoleta, San Nicolás, Palermo, Belgrano, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Núñez. Otro dato del trabajo fue la diferencia entre la pizza más cara -$1660- en Saavedra donde además hay una brecha de más de 200% con la más barata en el mismo barrio cuyo valor es de $490. En el caso de la docena de facturas, el precio promedio es de 726,48 pesos, un rubro en el que también hay diferencias de hasta el 80% en un mismo barrio como Coghlan la docena de facturas más cara supera los mil pesos y la más barata llega a $600.