El duro dato que revela un embajador y que explica por qué fracasa el país

En medio de una crisis, la Argentina toma medidas que la profundizan. Los cambios de reglas de juego, los controles excesivos, las restricciones al comercio exterior y la política cambiaria, más que solucionar los problemas parecen agravarlos. Esa podría ser la síntesis de cómo se ve al país desde el exterior. Un ejemplo es lo que sucede con Suiza, una nación con una larga relación comercial bilateral y con fuerte presencia empresaria en el país.

Hay más de 100 compañías de ese origen que operan en el territorio nacional, algunas con más de 80 años desde su radicación. Cubren rubros como farmacéutico, químico, maquinaria, alimenticio, entre otros. El flujo de negocios es importante y ubica a Suiza en el puesto siete del ránking de países que más invierten en la Argentina.

Si bien el dato es positivo, podría ser mejor si no fuera por las políticas que se aplican. “La relación comercial entre Suiza y la Argentina es significativa aunque tiene potencial para ser mayor. Cuando hablo con las empresas suizas que están en el país lo que me dicen es que los negocios se podrían duplicar o triplicar. Podría haber más inversiones y más exportaciones, pero no hay condiciones para hacerlo. Se necesita abrirse al mundo”, señaló el embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenber.

Lo hizo durante el lanzamiento de la segunda edición del concurso “Acciones positivas” que realiza la sede diplomática en conjunto con la Cámara de Comercio Suizo Argentina.

Fue el presidente de esta entidad empresaria, Ernesto Kohen, quien puntualizó los problemas con los que hacen que se desalienten las inversiones. Entre los principales, se encuentra las restricciones para el acceso a los dólares.

“Estamos en contacto con el Banco Central y, en especial, con el Ministerio de Desarrollo Productivo para buscar una solución al problema la nueva norma que rige sobre las divisas. Las empresas tienen que conseguir una financiación propia para importar y eso complica la operatoria”, señaló.

Kohen se refiere a la entidad financiera que suspendió la entrega de divisas anticipada para importaciones, lo que implica que las empresas deben buscar la forma de financiarse en el exterior, con un plazo de 360 días, para pagar las compras de insumos o bienes que realicen. Este es un tema que afecta a todos los sectores y funciona, en la práctica, como una traba a las importaciones.

A esto se suman los cambios en el sistema de licencias para importar que vuelve más engorroso el ingreso de mercadería. En muchos casos, pone en riesgo la producción de muchas fábricas.

El empresario señaló como otro desincentivo a la inversión la imposibilidad de girar dólares al exterior: “Hace dos años que las empresas no pueden pagar regalías y eso es una complicación”.

Esta situación es difícil de entender en el exterior y afecta la imagen del país. “Durante un tiempo se puede reinvertir, pero no es una situación sostenible”, agregó.

Otro de los problemas tiene que ver con las retenciones a las exportaciones, por ejemplo para el sector lácteo. “La Argentina podría exportar más, pero con las retenciones que se aplican no es competitiva. No se puede vender a algunos mercados porque no se llega con buenos precios”, agregó Kohen.

El tema de algunas políticas para intentar frenar la inflación también va en contra de un buen clima de negocios: “Los controles de precios no son medidas simpáticas. A las empresas no les gusta”.

Tanto Schellenber como Kohen coincidieron en que, si bien hay inversiones de empresas suizas, el monto podría ser mayor con otras condiciones. Las que se realizan – explicaron – son para mantener estructuras y de renovación de ciclos productivos, pero no significan un crecimiento real.

“Hay un potencial enorme que está desaprovechado”, dijo a MDZ el embajador suizo en el marco del lanzamiento del concurso, organizado junto a la cámara empresaria bilateral, a través del cual se premiarán desarrollos y proyectos que hayan generado un impacto positivo en la comunidad.

El objetivo de es destacar y brindar nuevos canales de exposición al trabajo que realizan las empresas, entidades y personas vinculadas al medio para contribuir a fortalecer el compromiso con la República Argentina.

Los interesados pueden presentar un trabajo individual o colectivo sobre acciones positivas relacionadas con las temáticas “jóvenes, innovación tecnológica o sustentabilidad y medio ambiente, ejecutados entre el 1º de enero de 2021 y el 23 de junio de 2022".

La ceremonia de premiación se realizará en el contexto de las celebraciones del Día Nacional Suizo, el 1º de agosto.