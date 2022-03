Ventajas y desventajas de cobrar en criptomonedas

El 2021 fue, sin lugar a dudas, el año del mundo cripto debido, en gran parte, a la pandemia del covid-19 y al crecimiento del mundo digital, del cual se destacan los pagos digitales. Frente a esto, cada vez son más los negocios que aceptan pagos en criptomonedas.

Como resultado, muchas personas, tanto empleados como empleadores, ven el potencial de las criptomonedas y analizan la posibilidad de pagar y cobrar en criptomonedas, generalmente, en stablecoins como el tether o el binance USD.

En esta nota, te comentamos las ventajas y desventajas que se pueden presentar al cobrar en criptomonedas.

Ventajas de cobrar en criptomonedas

Actualmente, existen bastantes ventajas al cobrar en criptomonedas. Las más importantes y relevantes son:

Gozar de mayor cantidad de clientes o posibles empleadores

Esta es una de las mayores ventajas de cobrar en criptomonedas. Si bien aplica más en el ámbito de la venta de productos o servicios, también puede aplicar a los trabajos en relación de dependencia.

Cuando se aceptan más medios de pagos, mas potenciales clientes hay. Hace algunos años, no todos los comercios aceptaban el pago con tarjeta de crédito o débito, ni hablar de pagos digitales como Mercado Pago, por lo que únicamente se aceptaba el dinero en efectivo.

Esto hizo que perdieran ventas, ya que había un público, cada vez más grande, que quería pagar con tarjeta de crédito o débito y ante la falta de aceptación recurrían a otro negocio. En la actualidad, la mayoría de los negocios aceptan el pago con tarjeta e incluso los medios digitales.

Si bien las criptomonedas aún son un mercado de nicho, cada vez se va popularizando más. Aceptarlas como un “medio de pago más” hará que tengas más potenciales clientes. Lo mismo sucede si uno está en el rol de empleado, aceptar más medios de pago hará que se tenga más potenciales empleadores.

Palear los efectos de la devaluación

La mayoría de las criptomonedas tiene valor en dólares estadounidenses. Ni hablar de las stablecoins que tienen una paridad 1 a 1 con la divisa norteamericana.

Cobrar en criptomonedas hará que tengamos parte o todos nuestros ingresos en moneda dura. Por ejemplo, si nos ofrecen un salario de 500 USDT, es el equivalente a 500 dólares. En países con mucha inflación como Argentina o Venezuela, esto es un importante beneficio.

Mayor rapidez, seguridad y bajas comisiones al operar

El cobro con criptomonedas suele ofrecer una mayor rapidez que las transacciones convencionales. Además, a diferencia del sistema bancario, el mundo cripto opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

En cuanto a la seguridad, el cobro en criptomonedas suele ser muy seguro, además de que existe la posibilidad de almacenarlas tanto de forma online como en una billetera física. Y por si esto fuera poco, las operaciones no pueden ser canceladas, por lo que es una ventaja adicional para los comerciantes, sobre todo los que venden activos digitales.

Desventajas de cobrar en criptomonedas

Si bien existen grandes ventajas de incorporar las criptomonedas como forma de cobro, también tienen algunas desventajas.

Dificultad a la hora de tributar

Actualmente, las criptomonedas no tienen una regulación. Al no tener una regulación y ser un activo descentralizado, las criptomonedas no tienen un valor establecido a la hora de declarar los activos que tenemos, por ejemplo, en el Impuesto a los Bienes Personales.

Si bien muchas personas no ven esto como una desventaja, ya que originalmente las criptomonedas nacieron como un activo que evita el control y los impuestos por parte de los gobiernos, si en algún momento se quiere convertir las criptos en dinero para comprar un auto, una casa, etc., se puede llegar a tener problemas para justificar ese dinero ante el fisco.

Riesgo de perder dinero

Esto por lo general se aplica mayormente a las criptomonedas tradicionales como el bitcoin y el ether que tienen cierta volatilidad y sus precios pueden variar abruptamente. En el caso de las stablecoins, esto no sucede, ya que la paridad con el dólar u otra divisa reduce la volatilidad.