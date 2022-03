¿Qué es el criptoarte y qué criptomonedas se utilizan?

Históricamente, el arte ha sido uno de los instrumentos de inversión más importantes y rentables. De hecho, en la actualidad, cada vez son más las personas que deciden invertir en este mercado debido al gran potencial de rentabilidad que ofrece. El problema es tener que conservar la obra en excelente estado (por ejemplo, si es un cuadro, mantenerlo lejos de la humedad). Sin embargo, el arte NFT viene a tratar de cubrir este inconveniente.

¿Qué es el criptoarte o arte NFT?

NFT proviene de las siglas de Non Fungible Token, es decir, token no fungible. El arte NFT es un tipo de arte digital, que puede ser una imagen, un sonido, una foto, etc.

Este tipo de arte digital cuenta con certificados y, gracias a la tecnología blockchain, se puede comprobar la autenticidad de esta, su primer dueño y los sucesores. También se puede ver el valor original y las ventas que hubo de esta con el pasar del tiempo, haciéndolo un activo sumamente transparente.

Cada activo NFT es único e irrepetible, es decir que no va a existir otro igual. Además, con la tecnología blockchain se puede diferenciar el original de las copias (por ejemplo, diferenciar la persona que simplemente tiene una captura de pantalla con la que tiene la foto original).

Según un análisis reciente de ArTactic, "el mundo del arte está experimentando un cambio generacional hacia coleccionistas jóvenes, sobre todo impulsado por nuevos millonarios cuyas fortunas proceden de empresas tecnológicas de países asiáticos”.

¿Qué criptomonedas utiliza?

Para el pago de las transacciones del arte NFT se usan distintas criptomonedas, dentro de las cuales algunas fueron creadas específicamente para plataformas dedicadas a la compra y venta de arte NFT.

Ether: esta criptomoneda, perteneciente a la red de Ethereum, es la segunda criptomoneda más importante tanto en popularidad como en capitalización de mercado. Ether es la criptomoneda generada por el protocolo de Ethereum como recompensa a los mineros por añadir bloques a la cadena de bloques. Actualmente, es la única moneda aceptada en el pago de las tasas de transacciones de la red Ethereum. La recompensa por bloque junto con las tasas de transacción proporciona el incentivo a los mineros para mantener el crecimiento de la cadena de bloques, es decir, seguir procesando nuevas transacciones. Por lo tanto, ETH es fundamental para el funcionamiento de la red Ethereum y para el ecosistema cripto en general.

Solana: Es la criptomoneda principal de la plataforma del mismo nombre, la cual se dedica a la compra y venta de activos NFT, como es el caso del criptoarte.

Sin ir muy lejos, el exministro de economía Domingo Cavallo subastó un activo NFT sobre su persona y lo recaudado fue donado. La subasta fue realizada con la criptomoneda Solana. El objetivo de esta cripto es competir con ether y la red de Ethereum.

Además, la criptomoneda Solana suele ser utilizada como una forma de ahorrar e invertir en el mercado cripto. El objetivo de solana es obtener rendimientos superiores a la media de las blockchain populares gracias a sus bajos costos.

Cardano: al igual que Solana, la criptomoneda cardano busca competir con la popular cripto ether. Cardano es una plataforma de blockchain de prueba de participación cuyo objetivo es permitir que los usuarios que sean "pioneros, innovadores y visionarios" traigan consigo un cambio global positivo a la red.

Este proyecto de código abierto también pretende “redistribuir el poder de las estructuras contables entre los individuos marginados", ayudando a crear una sociedad más segura, transparente y justa, según comentan desde la empresa.

Cardano fue fundada en 2017, y el token de ADA está diseñado para asegurar que los propietarios puedan participar en el funcionamiento de la red. Debido a esto, los que poseen esta criptomoneda tienen derecho a votar sobre cualquier cambio propuesto en el software.

El equipo detrás de esta cadena de bloques en capas dice que ya ha hubo en el pasado algunos casos de uso atractivos para su tecnología, como por ejemplo permitir que las aplicaciones descentralizadas y los contratos inteligentes se desarrollen con modularidad.

En la actualidad, Cardano es utilizado por compañías agrícolas para rastrear productos frescos del campo a la mesa; mientras que otros productos construidos en la plataforma permiten que las credenciales educativas e información personal se almacenen de una manera a prueba de manipulaciones.