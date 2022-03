Qué hacer con los ahorros: ¿aún conviene invertir en ladrillos?

Marcelo De Blasis es ingeniero y, junto a su socio, Sebastián Belinksy fundaron Pisper S.A, una compañía que está enfocada en la construcción de residencias especiales, obras industriales y desarrollos inmobiliarios. En MDZ Radio, dejó algunas recomendaciones para quienes deseen invertir sus ahorros.

¿Qué es el real estate?

Real Estate por definición se refiere a todos los bienes inmuebles. Se traduciría como bienes raíces, es una palabra del idioma inglés adoptada.

En Mendoza, ¿cómo se sostiene?

Es una excelente pregunta, es bastante difícil, hay que tener cintura, estructuras livianas. Porque en este país y particularmente en el mercado del real state la gente es muy sensible a las fluctuaciones del dólar. Además, los constructores se en afectados por el desabastecimiento, por las trabas a las importaciones, etc.

¿Sigue siendo una buena inversión el ladrillo?

Sí. Sigue siendo un refugio para los ahorros de labor muy noble. Porque es fácil de entender y accesible para todos. Hoy hay millones de inversiones, pero tienen complejidad de interpretación, como el bitcoin o la bolsa de valores. En cambio, la casa está y uno la puede palpar, esto es muy importante para el consumidor.

¿Qué busca la gente en Mendoza?

En los proyectos de inmobiliaria hoy no hay un "caballito de batalla". Se evalúa una conjunción de factores como ubicación, metros cuadrados y precio. Actualmente un tema fundamental es la relación que tenés entre el precio de venta y el costo. Los precios no paran de subir y el costo está más estancado.

Hay gente que compra un lote en un barrio privado y espera a que el barrio se consolide, otros compran departamentos para alquilar y otros para alquileres temporarios.

¿Cuál es la situación del mercado actual?

Hay que diferenciar dos mercados: el del usado, que son propiedades en venta, en poder de las inmobiliarias, y los desarrollo inmobiliarios Hoy está más complicado lo primero, porque los desarrollo uno puede flexibilizarse, dar financiación en pesos, además muchos desarrolladores tienen trayectoria y generan confianza, porque la gente sabe que su inversión está respaldada.

Recomendaciones a la hora de comprar

Hay que diferenciar, a los que venden propiedades usadas siempre les recomiendo hacerlo a través de un profesional matriculado, porque es la persona indicada para que administra las variables que se pueden presentar y que la operación salga como debe salir. Por supuesto tienen su comisión y hay que pagarla, a eso no hay que esquivarle.

Los que desarrollan proyectos tienen su propio equipo de ventas y la experiencia dice que los que compran en proyectos inmobiliarios les gusta hacerlo en la oficina comercial de la propia empresa.

Si yo tengo un dinero y quiero comprar un departamento, ¿qué recomendaciones me das?

Es amplio, pero lo importante de destacar es no guiarse sólo por el precio. En el precio está la experiencia, la seguridad, hay que ver muy bien la trayectoria que las empresas e inmobiliarios tienen. Hoy hay herramientas de información para saber rápidamente con quién uno está hablando. Visitar las oficinas, juntarse, no comprar apresurados y no elegir siempre por precio, es preferible una operación más cara pero segura, porque es mucho el dinero que se pone en juego.

Dos proyectos que tiene Pisper S.A

Actualmente, junto a la Laugero Construcciones S.A. , están llevando adelante “Villa Roble”, el emprendimiento más grande de departamentos en Luján de Cuyo. Ubicado en San Martín 8110 de Carrodilla, el complejo comprende 2 torres con 106 unidades.

“La obra comenzó hace 2 años siendo el emprendimiento más grande de departamentos en Luján de Cuyo, con una inversión estimada es de 10 millones de dólares. Son 2 edificios de 106 departamentos (53 por torre), dos niveles de cocheras subterráneas, dos ascensores por torre, SUM con vista 360° y piletas con borde infinito en el último piso.

Esperamos inaugurar la primera torre a fin de año y la segunda, en 2023”, dijo de Blasis. “Ya hemos vendido el 50 % de las unidades y contamos con financiación propia en hasta 24 meses, tanto en dólares como en pesos

A su vez recientemente han iniciado la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a la internación domiciliaria, ubicado en la calle San Luis de Ciudad. Es una torre de 7 pisos con 42 departamentos. "Desarrollamos este proyecto junto a la empresa Ética SA, líder en internación domiciliaria en todo el país. Después de la pandemia percibimos que mucha gente con problemas de salud no quiere estar en hospitales, por lo que diseñamos especialmente este edificio para este fin. La idea es continuar con otros proyectos de este tipo junto a la empresa y replicar el modelo", contó.

Pisper S.A es una compañía que nació hace 10 años en Mendoza.