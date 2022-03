Cómo ayudar a los adultos mayores con sus finanzas

Con el pasar de los años, son muchas las personas de la tercera edad que necesitan ayuda a la hora de organizarse con sus finanzas personales. Saber abordar el tema es importante porque algunas son más reacias a aprender y dejarse guiar.

Aprender a relacionarse financieramente

Existen personas que incluso en la tercera edad pueden administrar perfectamente sus bienes sin la necesidad de intervenir. Sin embargo, si vemos que algún familiar mayor necesita ayuda, hay que tratar de relacionarnos en términos financieros.

Lo mejor es no ir directamente al asunto, es decir, no plantearle de entrada que te encargarás de sus finanzas personales, ya que podría generarse un conflicto. Lo ideal es tratar de sacar el tema de forma “ocasional”. También, si vemos que nuestro familiar está haciendo cálculos, viendo los resúmenes de sus cuentas, etc., ofrecernos a darles una mano con lo que necesiten. De esta manera será una forma menos “invasiva” y tu familiar lo agradecerá.

Evitar que se endeude

Cuando hablamos de evitar que nuestro familiar se endeude, hacemos referencia al endeudamiento excesivo. Casi todas las personas, incluyendo las de la tercera edad, suelen tener alguna tarjeta de crédito o extensión con la que compran distintos bienes como ropa, electrodomésticos, alimentos, etc. y en muchos casos se recurre a la compra a crédito.

Lo mejor es ayudarlos a que eviten el endeudamiento innecesario. En la medida de lo posible, es importante acompañarlos a la hora de hacer compras grandes, sobre todo en el rubro de la tecnología, ya que, lamentablemente, no faltará el comerciante que le venderá o un dispositivo obsoleto (y en muchos casos a un precio muy elevado para lo que ofrece) o un dispositivo muy caro con muchas funciones que jamás usará.

Tratar de concentrarte en los aspectos patrimoniales

Por otra parte, es importante enfocarse en los aspectos patrimoniales que suelen ser los más complejos. La gestión de ahorros de toda la vida o las inversiones como acciones, bonos o plazos fijos puede que requiera un extra de ayuda.

Salvo casos extremos, la persona siempre tiene que seguir teniendo el control de sus gastos menores como el café que toma en el bar o el corte de pelo con su peluquero de confianza. Al no “invadir” ese sector, el mayor aceptará la ayuda por sentirse más libre.

Comprender que tu contexto puede ser diferente al de la persona a la que ayudas

Muchas personas tienen importantes conocimientos sobre economía y finanzas, sobre todo en lo que respecta a las finanzas personales. Sin embargo, algunas caen en el error de no comprender la situación particular de cada persona.

Uno de estos casos es el de los “gastos hormiga”. Estos gastos son pequeños montos que se fugan de manera periódica y que pueden marcar una gran diferencia al finalizar el mes.

Es lógico que uno identifique esos gastos hormigas y trate de reducirlos al máximo para, por ejemplo, poder ahorrar e invertir el dinero. Sin embargo, en una persona de la tercera edad quizás se está incurriendo en un error fatal.

Muchos adultos de la tercera edad tienen el dinero suficiente ahorrado e invertido para vivir el resto de su vida. Para ellos quizás ahorrar más dinero pasa a un segundo o tercer plano, ya que realmente valoran, por ejemplo, desayunar todos los días en una cafetería local. Lo que para una persona joven es un gasto hormiga, para muchos mayores puede ser su vida social.

Conversar sobre las ventajas de que lo ayudes con sus finanzas personales, pero aceptar su decisión

La comunicación es muy importante, por lo que plantearles las ventajas de tu ayuda podría hacerlos comprender tus intenciones y, en muchos casos, desligarse de los problemas emocionales o el estrés que les puede generar manejar su dinero en una edad avanzada.

En este caso hay que hablar, pero siempre aceptar sus decisiones. Por ejemplo, si sus ahorros quiere destinarlos a un plazo fijo porque no desea arriesgarse a perder dinero, pero prefieres las criptomonedas, puedes explicarle las ventajas del mercado cripto, pero nunca invertir su dinero en estos activos sin su consentimiento.

Por último, si decide que de momento no necesita tu ayuda, no hay que insistir. Al fin y al cabo, muchas personas de edad avanzada disfrutan de administrar sus finanzas a su manera o de directamente no hacerlo.