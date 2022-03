Los millonarios más importantes que donaron o donarán gran parte de su fortuna

Existen muchas creencias erróneas sobre muchos millonarios: que solo piensan en sí mismos, que los hijos, nietos, bisnietos y muchas generaciones a posteriori van a “vivir de arriba”, etc. Sin embargo, hay muchos magnates que están muy alejados de estos conceptos, ya que donan constantemente dinero e incluso piensan donar gran parte de su fortuna luego del fallecimiento.

Warren Buffett

El empresario y filántropo estadounidense Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo con millones y millones de dólares. Según el legendario inversor, no quiere dejarles todo el dinero directamente a sus hijos, ya que es mejor invertir ese dinero en causas que ayuden a la humanidad y a sus hijos, nietos y generaciones posteriores de forma indirecta.

Su recomendación a las familias con millones y millones de dólares es que les dejen a sus hijos el dinero suficiente como para que puedan hacer todo, pero no tanto como para que no hagan nada. El empresario con esa frase quiso decir que, con una suma considerable de dinero, sus hijos pueden hacer lo que deseen: ponerse una empresa, hacer inversiones, desarrollar una carrera en el ámbito del deporte, etc.

Todo lo que sus hijos deseen ser van a poder implementarlo y el dinero no será un impedimento para que logren la mejor forma de ellos mismos. Sin embargo, este no debe ser extremadamente alto para que decidan llevar una vida de holgazanes y vivir el resto de sus vidas sin hacer nada productivo, cobrando únicamente rentas o gastando el dinero que tienen.

Buffett ya dono 4.100 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a fundaciones y empresas sin fines de lucro elevando las donaciones a 41 mil millones de dólares. Su plan es donar el 99% de su riqueza, ya que considera que sus herederos estarán más que bien con el 1% restante.

Igualmente, sus herederos no están con las manos vacías. Cada uno tiene una fundación por 2 mil millones de dólares, según The Washington Post en 2014.

Bill Gates

Bill Gates es, según Bloomberg, la cuarta persona más rica del planeta. Fue uno de los fundadores de la empresa Microsoft y la persona que convenció a Buffett de donar gran parte de su dinero.

Gates es muy conocido a nivel mundial, no solo por ser uno de los creadores de Windows y haber marcado un antes y un después en el mundo de la tecnología, sino también por su compromiso con la humanidad y la solidaridad.

El empresario ya ha donado grandes sumas de dinero. Por ejemplo, en una crisis sanitaria en Mozambique, donó 186 millones de dólares. El filántropo estadounidense, a diferencia de otros millonarios, no pretende donar su dinero el día que deje este mundo, sino que su plan es ir haciéndolo en vida.

En cuanto a sus hijos, no correrán la misma suerte que los del multimillonario Warren Buffett: solo les dejará 10 millones de dólares a cada uno de sus tres hijos. Si bien para la mayoría puede ser una suma desorbitante, es insignificante si se tiene en cuenta que la fortuna de Gates ronda los 125 mil millones de dólares.

Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook y su esposa también plantean donar casi toda su fortuna. Según anunciaron en 2015, donarán el 99% de las acciones de Facebook para “luchar por un mundo mejor” promoviendo la equidad en sectores como la salud, la educación, entre otros.

Esta decisión que tomó años atrás fue acompañada por una carta a su hija recién nacida, titulada “carta a nuestra hija Max”. Algunas partes de la carta exponían lo siguiente: "Ahora que tú inicias la próxima generación de la familia Chan Zuckerberg, nosotros también iniciamos la Chan Zuckerberg Initiative para unirnos a otras personas en el mundo que trabajan para promover la igualdad para todos los niños de las próximas generaciones".

"Seguiré siendo presidente de Facebook muchos, muchos años, pero estos temas son demasiado importantes como para hacerlos esperar", agrega.

"Nos concentraremos primero en el aprendizaje personalizado, en erradicar enfermedades, en conectar a la gente y construir comunidades fuertes", detalla.

"Sabemos que es una contribución pequeña comparada a todos los recursos y talentos de aquellos que trabajan ya sobre estos temas. Pero queremos hacer lo que podamos y trabajar junto a otros", finaliza.

Con esta carta, junto a un posteo, comentaba la decisión de ir donando paulatinamente hasta llegar al 99% su dinero a esta nueva entidad, Chan Zuckerberg Initiative, creada por él y su esposa para hacer un mundo mejor.