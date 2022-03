¿Es posible que Alberto Fernández le gane la guerra inflación?

"El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores", dijo el presidente Alberto Fernández en un acto realizado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas por la inauguración de la estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte. Pero el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, asegura que esto no es un combate y detalló por qué duda que el Gobierno lo pueda lograr.

"El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores", aseveró el presidente y reconoció que la guerra en Ucrania ha elevado los precios de los alimentos. "Es una lucha tremenda por los alimentos, y vuelan los precios en todo el mundo", completó Alberto Fernández.

Por su parte, Carlos Burgueño señaló que "a la inflación no se la combate ni se la controla". Y luego dio detalles: "Una versión es atacar los factores de la producción, ir contra ellos. Otra visión es negociar con los grandes productores argentinos, 'los dueños de la pelota y de la cancha' y acordar con ellos. Otra es congelar tarifas y un ideal dirá que es necesario no emitir, que logremos déficit cero y así veremos el fin del alza sostenida de los precios".

Sin embargo, Burgueño aseguró que "la realidad para bajar la inflación puede ser que sea todo eso a la vez, en un acuerdo político general". Algo que, "a un Gobierno tan debilitado como este le va a costar y mucho".

"En algún momento me ilusioné de que podría haber un acuerdo entre toda la coalición oficialista, incluido el kirchnerismo, y una parte de Juntos por el Cambio y que empresarios, sindicalistas, etc iban a aceptar. Pero evidentemente me equivoqué", finalizó Burgueño.