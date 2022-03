El atractivo vínculo entre las criptomonedas y los mercados convencionales

Por Sam Volkering*

Cuando veo a alguna autoridad de algún banco central diciéndoles a las personas que pueden “perder todo su dinero” invirtiendo en criptomonedas, me cuesta no reírme.

Estos “guardianes de los ahorros de las personas” han penalizado año a año a los ciudadanos durante los últimos 12 años con la impresión desenfrenada de dinero. Esto lo hicieron aun sabiendo que eso conllevará a incrementar la inflación y, por ende, a que a todas las personas les alcance menos el dinero.

Las mismas autoridades de los bancos centrales que saben que durante los últimos cien años el poder adquisitivo de las personas ha estado en un declive constante hacia la nada.

Y que quede más que claro: esto es algo que los bancos centrales han hecho de manera consistente con tu dinero. ¿Y ellos son los que están advirtiendo a la gente que tu capital podría desaparecer con las criptomonedas? Como mencioné anteriormente, me cuesta no reírme.

El primer gran error de las autoridades de los bancos centrales

En realidad, no puedo culpar a los bancos centrales por ir en contra de las criptomonedas. Si mañana se presentara algo que amenazara tu propia existencia, que pusiera en juicio todo lo que alguna vez hiciste y despierte a las personas, también te causaría temor o enojo.

Noticias Relacionadas Las claves para incrementar el capital invirtiendo en criptomonedas

De mi parte, no esperaba nada menos que presión e intentos de resistencia por parte de ellos.

Sin embargo, eso no quita que su fanatismo ha demostrado lo limitada que es su visión sobre el mundo y las finanzas. Un banco central inteligente y con una visión hacia el futuro ya hubiese incorporado a las criptomonedas. Verían los desarrollos y la innovación como una oportunidad de negocios y no como una amenaza latente. Buscarían aceptar, negociar y comprender la nueva era de las finanzas.

Andrew Bailey, actual autoridad del Banco de Inglaterra, dijo lo siguiente sobre las criptomonedas: “Me temo que no tienen valor intrínseco. Eso no significa que la gente no les dé valor, porque pueden tener un valor extrínseco. Entonces, voy a decir esto sin rodeos nuevamente; compra criptos solo si estás dispuesto a perder todo tu dinero. Me temo que ‘moneda’ y ‘cripto’ son dos palabras que no van juntas para mí”.

Esto es algo que solo podría decir una persona que no entiende a los mercados de las criptomonedas. Alguien cuya comprensión de este mundo es, en el mejor de los casos, superficial.

Claramente, tiene cosas más urgentes de las que preocuparse, como, por ejemplo, castigar el bolsillo de los ahorristas y obligar a las personas a aceptar inversiones de mayor riesgo para obtener un rendimiento decente. Y, por supuesto, como imprimir más dinero mágico.

Lo peor es que creo que esta ignorancia y arrogancia hacia el cambio tecnológico en el dinero le va a costar a las economías del mundo. Y ahí se encuentra uno de los mayores problemas con las autoridades centralizadas, como los bancos centrales.

Ellos sostienen que el mundo de las criptomonedas y su ecosistema no es más que un esquema Ponzi a gran escala. Creen, sinceramente, que podrías perderlo todo.

Como ocurrió durante décadas, creen que sus decisiones son las que más te convienen a ti. Pero como la mayoría sabe, los errores de los bancos centrales pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades de negocio.

El dinero “nuevo”

En este último tiempo, me he puesto a pensar en cuáles podrían ser las mejores oportunidades de inversión de esta década.

Sinceramente, intentar adelantarse tanto puede ser un dolor de cabeza. Pero debemos proyectar a futuro, porque, en mi opinión, la mejor estrategia que uno debe tomar como inversor siempre es a largo plazo.

Y cuando hablamos de largo plazo, para mí no hay mejor oportunidad que el mercado cripto y la tecnología descentralizada.

Ahora, hay dos formas de aprovechar a estas oportunidades y tendencias, en las que conviene empezar a enfocarse

La primera es entrar directamente a través de las criptomonedas. Eso significa invertir en las propias criptos, como puede ser bitcoin, ether, entre otras.

Para hacer esto, debes estar cómodo con un riesgo algo elevado, hacer el proceso de abrir una cuenta en un exchange cripto (que no es distinto a un bróker en línea) e invertir en criptomonedas.

También habrá obstáculos. Tu banco local podría impedirte realizar compras de criptomonedas, por ejemplo. Pero todos estos inconvenientes pueden llegar a superarse.

Sin embargo, invertir en criptomonedas de forma directa no es para todas las personas. Por fortuna, hay otras formas de ingresar a ese mundo.

Para empezar, hay una serie de empresas centradas en cripto que cotizan en las Bolsas de todo el mundo.

Se trata de compañías que podrían dedicarse a actividades como la minería de criptomonedas como bitcoin y ether. O podrían ser empresas que aprovechan algo como la blockchain de Ethereum para ofrecer nuevos servicios y productos a los mercados globales, como transporte y logística, juegos (videojuegos y apuestas deportivas) e incluso servicios financieros.

No obstante, lo realmente interesante son los fondos cotizados (ETFs) de criptomonedas, fondos de inversión que cotizan en el mercado secundario, lo que significa que se pueden comprar y vender rápida y económicamente.

En otras palabras, son acciones que se compran como si fueran de cualquier compañía, pero que te darán acceso a todos los beneficios del ecosistema cripto, con una menor parte del riesgo típico de este mercado.

A mí parecer, si estás buscando invertir con una visión a largo plazo en una gran tendencia tecnológica, que sin duda cambiará el mundo, no busques más. Las criptomonedas, la tecnología descentralizada, las compañías relacionadas y los fondos de inversión resultantes serán una gran tendencia tecnológica a futuro.

*Analista de inversiones cripto, reconocido por descubrir y predecir las próximas grandes oportunidades con las nuevas tendencias tecnológicas del mundo.