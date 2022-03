Las claves para incrementar el capital invirtiendo en criptomonedas

Las criptomonedas son cada vez más populares y muchas personas quieren invertir en este tipo de activos, pero o no saben cómo empezar o invierten un porcentaje muy bajo de sus ahorros. Otros deciden invertir gran parte o todos sus ahorros en criptomonedas, algo que no es aconsejable debido a la gran volatilidad del mercado cripto en general.

¿Cómo invertir correctamente en criptomonedas e incrementar paulatinamente el capital?

Hay que tener en cuenta que, al igual que en el mercado de finanzas tradicionales, existen diferentes tipos de criptomonedas, por lo que hay que aplicar diferentes estrategias para invertir de manera correcta

No invertir todo el dinero en criptomonedas “tradicionales”

Las criptomonedas tradicionales como el bitcoin y el ether tienen una gran trayectoria dentro del mercado cripto, pero son muy volátiles, por lo que su precio puede variar abruptamente de un momento a otro.

Lo ideal es distribuir el capital a invertir para diversificar el riesgo, colocando una porción de nuestro dinero o ahorros en el mercado cripto y otra parte en el mercado financiero tradicional como bonos y acciones, por ejemplo.

Además, también es importante considerar invertir en las stablecoins, las cuales están atadas a algún activo de valor como puede ser el dólar estadounidense o el oro. Casi siempre estas son el puente entre el dinero fiat (dinero fiduciario emitido por los gobiernos) y las diversas criptomonedas.

La ventaja de las stablecoins es que, como su nombre lo indica, son estables con el pasar del tiempo, por lo que pueden ser activos de resguardo, sobre todo en casos como Argentina, en donde la moneda local se devalúa constantemente.

Si recién comienzas a operar en el mercado cripto, hacerlo con poco dinero

Si tu objetivo es incrementar tu capital invirtiendo en criptomonedas, es decir, que tu capital crezca con el pasar del tiempo, entonces es necesario afianzarse con el mercado. Lo adecuado es informarse, buscar contenido en internet, asistir a charlas que hablen sobre criptomonedas, etc.

Por otra parte, es importante que, si recién comienzas a operar, lo hagas con montos chicos de dinero para acostumbrarte a la operatoria y que lo hagas en algunas de las redes criptos económicas como Binance Smart Chain o Tron, que son significativamente más baratas que redes como Ethereum.

Pensar en el largo plazo

Cuando se invierte en criptomonedas como el bitcoin o el ether, lo ideal es establecer un horizonte de inversión a largo plazo.

Las “criptomonedas tradicionales” suelen ser activos que ganan valor con el paso del tiempo, pero pueden sufrir bajas abruptas de un momento a otro, por lo que son ideales para comprar con un horizonte de inversión en plazos largos de tiempo, lo que se conoce como “buy and hold”.

Invertir en criptomonedas con fundamentos

Uno de los errores más comunes es invertir en criptomonedas sin conocer sus detalles, como su razón de ser, sus funcionalidades, sus precios históricos, etc.

Muchas personas suelen invertir en criptomonedas basura, también llamadas “shitcoins”. Estas criptomonedas, que en algunos casos están basadas en memes, no tienen un fundamento sólido de existencia y, por lo general, su precio suele estar inflado artificialmente, ya que no tienen una verdadera funcionalidad o no aportan nada nuevo y su cotización está determinado pura y exclusivamente por la especulación de corto plazo.

Esto hace que el inversor pierda gran parte o todo su dinero al invertir en estas si no “sale a tiempo”, por lo que únicamente sirven para especular, pero carecen de valor real.

La forma de identificar a este tipo de criptomoneda no suele ser demasiado sencilla, pero hay algunos elementos que pueden indicarnos que estamos ante la presencia de una criptomoneda basura.

Por ejemplo, las páginas o sitios web donde se muestran los proyectos suelen ser copias o están alojadas en sitios web gratis. Además, sus whitepapers son réplicas de otros conocidos o prestigiosos y están repletos de tecnicismos para que no puedan ser comprendidos por todos los usuarios.