Invertir en plata, una gran oportunidad para ganar dinero

Por Robert Kiyosaki*

En la actualidad, uno de los motivos por los que muchas personas pierden dinero en la Bolsa es porque compran en tendencia alcista. Muchos podemos recordar la locura de la burbuja puntocom a fines de los 90, como también desde el año 2000 hasta 2005 la famosa burbuja inmobiliaria.

En la actualidad, todo gira en torno al petróleo, el gas, el oro y la plata.

En el pasado, cuando el oro superó los 600 dólares la onza y la plata subió por encima de los 10 dólares la onza, varios conocidos entendieron mis pronósticos sobre estos dos metales.

Lamentablemente, lo único que entendieron es que los precios de los metales se estaban disparando y podían estar por las nubes. Esto me recordó a una famosa frase del empresario Warren Buffett: “La peor razón para comprar acciones (u oro, plata, petróleo, muñecas Barbie o lo que sea) es porque el precio está subiendo”.

Una de las frases clave que usa el Oráculo de Omaha es “entender”. “La inversión debe ser racional. Si no puedes entenderla, no la lleves a cabo”, dice Buffett.

Noticias Relacionadas Beneficios de invertir en oro y cómo adquirirlo

Recientemente, he recomendado hacer un análisis sobre un grupo de determinados activos: el petróleo, el gas, el oro y la plata, sobre todo en esta última porque, a mi criterio, se encuentra en un precio realmente bajo.

Mi interés por este metal es que, a diferencia de los bienes raíces que pueden requerir mucho capital, conocimientos, etc., la plata es accesible para la gran mayoría de las personas y no requiere casi nada de administración. En pocas palabras, solamente haces la compra, la guardas en un lugar donde permanezca segura y listo.

Causas del por qué la plata es una buena inversión

Actualmente existen diversos motivos que explican por qué la plata es una buena inversión a tener en cuenta.

Tiene muchas formas de uso

A diferencia del oro, que si bien tiene algunos usos, estos son más bien limitados, la plata tiene usos industriales. Durante mucho tiempo, la plata se empleaba en rollos de fotografía y video. Actualmente, la plata se usa principalmente en la electrónica. Este es uno de los principales argumentos a favor de este metal precioso, ya que cada vez hay menos.

Es considerado un metal precioso

La plata, al igual que el oro, ha sido utilizada como dinero durante cientos de años y en la actualidad siguen teniendo una gran fascinación por este metal precioso.

Recuerdo en un viaje a Perú cuando me encontraba investigando de primera mano una mina de oro. Esas cuevas eran las antiguas minas de oro pertenecientes a los incas, quienes buscaban oro mucho antes de que los conquistadores se las robaran. También me pregunte los incentivó a los Incas a buscar oro en la cima de una montaña, a cientos de metros de altura, donde casi no se podía respirar. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que yo me encontraba allí por la misma razón que ellos, solo que cientos de años después.

¿Por qué invierto en plata?

Actualmente invierto en real estate, petróleo, oro y plata porque el dólar estadounidense perdió, sigue perdiendo y perderá valor a nivel mundial. Esto se debe, principalmente, porque Estados Unidos es uno de los países que más dinero debe en el mundo.

De momento, no veo que los políticos de este país tengan lo necesario para hacer lo que se tiene que hacer para que Estados Unidos vuelva a tener una base económica sólida. Si tú crees lo mismo que yo planteo, entonces debes invertir en contra del dólar, y una de las mejores formas de hacerlo es con la plata.

Actualmente, la renta variable y los commodities son anticíclicos

Si tomamos períodos de tiempo de dos décadas, por lo general el mercado de acciones sube y el de los commodities baja. Luego ocurre lo mismo pero en sentido contrario. Si repasamos un poco los datos históricos, nos encontramos que las acciones subieron en la década de los 80 y se derrumbaron en la década del 2000. Actualmente, los commodities siguen en alza mientras que el mercado de las acciones está en baja.

Esta es, en términos simples, una explicación sencilla sobre mi entender sobre la plata y mi postura. Es decir, no invierto dinero en este activo porque el precio esté en alza, sino porque creo entender el motivo de su suba. De hecho, he visitado varios puntos de venta de estos activos que se quedaron sin stock.

Cuando las personas se den cuenta que los dólares que poseen no es un “capital”, sino simplemente una moneda emitida por un gobierno, el pánico será el nuevo escenario, los precios de los verdaderos activos como el oro y la plata se irán por las nubes y los precios actuales sonarán irrisorios.

Claramente puede que me esté equivocado, pero con una plata a menos de 20 dólares la onza, a mi parecer, la plata sigue siendo atractiva. Mi secreto para vivir los próximos años es tener el patrimonio distribuido en dinero real, no solo moneda fiduciaria, sin importar tu país tiene una economía y moneda sólida como la de Estados Unidos.

Es importante invertir en activos que conserven su valor y tengan liquidez en todo el mundo. Los activos como el oro y la plata tienen un mercado a nivel internacional que trasciende las fronteras, la política, la religión o las etnias.

Puede que a alguien no concuerde con la religión de otro ni tengan la misma ideología política pero de por hecho de que aceptará su oro.

*Autor de Padre rico, padre pobre