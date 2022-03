Qué observar para elegir empresas ganadoras

Por Diego Martínez Burzaco*

Cuando tengo que contemplar una compañía para agregar a una cartera de inversión de largo plazo, lo primero que hago es observar su flexibilidad financiera mediante una serie de aspectos fundamentales.

Liquidez

En la última década, los inversores no le prestaron atención a la liquidez por el alto shock expansivo de financiamiento que se dio en el mercado, lo que llevó a que no distingan la calidad del crédito.

Por lo tanto, siempre es importante monitorear la liquidez de una compañía, que es lo que brindará una flexibilidad considerable cuando el contexto global cambie.

El ratio que más miro es el de liquidez corriente, que surge del cociente entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Este indicador vincula la capacidad de una empresa de atender las obligaciones contraídas que vencen en los próximos doce meses con los recursos que estarán disponibles en el mismo periodo de tiempo. Si el resultado es de 1,3 veces o más, es saludable.

Deuda neta y patrimonio

Otro punto que observo es el nivel de apalancamiento que tiene una compañía, el cual surge de la relación entre la deuda neta y el patrimonio neto. Si se puede, el ratio no tiene que ser mayor al 60%.

No me agradan las compañías con demasiada deuda, ya que es como cargar una mochila extremadamente pesada que no permite avanzar hacia un camino de expansión.

Mayores accionistas

Otra cuestión que analizo es quiénes son los principales accionistas de la empresa en cuestión. Si son los dueños fundadores de la misma o inversores institucionales que invierten a muy largo plazo, es una buena noticia, ya que significa que hay valor.

Distribución de dividendos

Por otra parte, miro la política de distribución de dividendos, una fuente de ingresos atractiva para el accionista, independientemente del precio al que cotice la acción. Tiene que ser sustentable en el tiempo y no algo eventual.

Recompra de acciones

A su vez, también observo la recompra de acciones propias, ya que esto implica poner un piso a la cotización de las acciones, al mismo tiempo que se brinda una señal del alto potencial que tiene la empresa por delante.

Múltiplos financieros

Los múltiplos o ratios son un mecanismo que toma varias métricas de los estados financieros y las compara con el precio de mercado. Son útiles para comparar acciones entre sí de la misma industria o sector.

Los más utilizados y fáciles de calcular son los de precio-ganancias, precio-valor libro, precio-ventas, etc.

Si la compañía que estamos analizando tiene ratios inferiores a los de la competencia, entonces podemos afirmar que está barata en términos relativos y que puede resultar atractiva.

*Economista de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Mercados de Capitales, cuenta con más de 20 años de experiencia en los mercados internacionales.