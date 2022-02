El dólar blue sube y baja: el futuro de la divisa paralela tras el acuerdo con el FMI

Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio, dijo cuál es el futuro del dólar blue establecido en el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

Tras haber rozado los $220 el 25 de enero de este año, hoy, poco más de un mes después, el dólar blue cotiza en $207 para la compra y $210,50 para la venta. La divisa paralela baja, pero no lo hace sostenidamente. Eso desconcierta a los pequeños ahorristas que no saben si aventurarse a comprar o atenerse a la esperanza de que continúe en descenso.

Al respecto, Burgueño no se aventuró a decir si el dólar blue bajará o subirá nuevamente a su techo. "Lo que sí puedo decir es que en la negociación con el FMI figura por escrito que la idea es que haya un dólar oficial que acompañe la inflación y que el dólar blue no despegue".

Es que "tener 20 tipos de dólares distintos para 20 operaciones diferentes es una locura. No lo entiende nadie. Pero vale decir que el Gobierno no está defendiendo esto, también sabe que está mal y coincide con el Fondo en que hay que arreglarlo. En lo que no se ponen de acuerdo es en qué tan rápido cubrir la brecha".

Respecto a esto último, explicó que "hoy la brecha está en100%, redondeando, y hay que bajarla este año al 50% y al 20% en 2023, para que desaparezca en 2024. ¿Cómo se logra eso? Primero es necesario que entren dólares. Por ende, tener reservas creciendo en el Banco Central. Si, por el contrario, todos los días el BCRA pierde reservas, no hay nada para hacer".

En cambio, "si tenés más entrada de dólares que salida y las reservas que se fortalecen, más un acompañamiento del dólar con la inflación, para que no haya retraso cambiario en el dólar oficial todo eso va racionalizando el mercado de cambio y va haciendo desaparecer los otros dólares".

Eso está por escrito, confirmó Burgueño. Y aclaró: "Hay que decir que en este punto el Gobierno es bastante racional y coincidente con lo que dice el FMI, que por otro lado es lógico".

El dólar oficial promedio ronda los $114 para la venta y el dólar país, con impuestos, los $186.