12 preguntas que pueden ayudarte a alcanzar el éxito, según Jeff Bezos

El empresario originario de los Estados Unidos Jeff Bezos es una fuente de inspiración para muchas personas, sobre todo para los jóvenes y emprendedores. Antes de convertirse en el multimillonario que es hoy en día, Bezos no siempre fue un hombre con un alto poder adquisitivo.

Cuando era joven, Jeff Bezos trabajó en el popular restaurante de comida rápida McDonald's e incluso llegó a dirigir un campamento infantil. Esto desmiente el mito de que rico únicamente se “nace”, ya que Bezos es uno de los tantos ejemplos de que, con esfuerzo, perseverancia y un plan detallado que especifique nuestras metas y objetivos, el éxito se puede lograr.

Toda su sabiduría se concentró en la charla "Somos lo que elegimos" que dio en 2010 en la Universidad de Princeton.

“La inteligencia es un regalo, la bondad es una elección. Los regalos son fáciles, al fin y al cabo, se dan. Las elecciones pueden ser difíciles. Puedes seducirte a ti mismo con tus regalos si no tienes cuidado, y si lo haces, probablemente será en detrimento de tus elecciones”, comentó en la apertura.

Además, dio algunos detalles de cómo incursionó en la empresa de venta de libros digital, que terminó evolucionando y convirtiéndose en lo que hoy es Amazon.

“Realmente fue una elección difícil, pero al final, decidí que tenía que intentarlo. No pensé que me arrepentiría de haberlo intentado y de haber fracasado. Y sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo”, expresó, y agregó: “Después de pensarlo mucho, tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión, y estoy orgulloso de esa elección”, acotó.

En el cierre, comentó que hay una serie de preguntas que uno debe hacerse para saber si va en la dirección correcta con sus intereses, ya sean personales o profesionales: