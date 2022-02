¿Por qué invertir en propiedades sigue siendo la opción más rentable?

A pesar de que la rentabilidad de la inversión inmobiliaria es cuestionada en estos tiempos, en el podio de las ciudades más rentables se encuentra Mendoza. De hecho, Pablo Scherbovsky -responsable de distintos desarrollos exitosos en la provincia y autor del libro “¿Cómo comprar propiedades?” - asegura que comprar propiedades sigue siendo la mejor inversión de nuestros ahorros.

Es que la pandemia ocasionada por el Covid-19 obligó a todos los argentinos a readaptarnos y adquirir nuevos hábitos. El mundo de las finanzas personales no fue la excepción. Ya quienes buscaban hacer rendir sus ahorros se volcaron a la incorporación de la tecnología en el mundo de las inversiones para reducir costos y fomentar la accesibilidad y alcance con plataformas gratuitas y simples de operar. Pero, las inversiones tradicionales fueron sin duda la opción que más impacto tuvo para el ahorrista y es hoy una tendencia a nivel mundial en la que los expertos en el tema siguen asegurando que la industria del Real Estate es el principal precursor de la transformación.

Fue Pablo Scherbovsky -socio fundador de Gardens Desarrollo y quien además escribió el primer libro denominado: ¿Cómo comprar propiedades?- quien profundizó para MDZ mejor este tema.

“Es muy importante entender lo que sucede cuando comenzamos un proyecto de construcción. Comenzamos con un estudio de mercado, anteproyectos, proyecto, aprobaciones, inicios de obras, compras, negociaciones, contrataciones, ventas, con una intervención de más de 500 personas”, remarcó.

El emprendedor demuestra y pone a la luz lo importante de esta industria, y no solo por la cantidad de empleo que genera, sino por la cantidad de valor que crea.

“Me he cansado de escuchar que invertir en inmuebles es algo de poco valor, que no genera buenas rentabilidades… Quiero expresar que estoy en total desacuerdo y es por esto que comencé a gritarle al mundo que esto no es así, haciendo notas, videos y hasta un libro”, expresó.

Scherbovsky cree que la inversión en activos inmobiliarios es una de las inversiones más rentables que se pueden hacer en la Argentina y en el mundo, solo que como cualquier negocio hay que saber, estudiar y tener quien los asesore a tomar las mejores decisiones.

“Nadie en su sano juicio compraría acciones o bonos en la bolsa sin asesorarse y nadie compraría criptomonedas sin antes consultar a quienes saben del tema, Pero sí muchos invierten en el negocio inmobiliario sin entenderlo y a veces eso resulta que se generen pérdidas de dinero”, dice.

De hecho, recientemente inauguró el primer small town que tiene la provincia de Mendoza. Se trata de un proyecto que inició en pandemia con arquitectura moderna, vanguardista. Gardens Plaza, sin duda, es un lugar diferente para disfrutar en familia, ya que se trata de una propuesta que mantiene el espíritu y la libertad de un clásico barrio con las comodidades de un privado.

Otro caso de éxito es un desarrollo del emprendedor ubicado dentro de un complejo privado de la firma como es Gardens Barrio Jardín en Luján de Cuyo. Es una iniciativa basada en ocho pasiones: la pasión del argentino por la casa propia, por las mascotas, por la lectura, por la alimentación saludable, por los hijos, por el fútbol, por el entrenamiento y por los deportes extremos. Compuesto por seis bloques con unidades que van de un monoambiente, a viviendas de dos y tres dormitorios y entre los bloques se realizan siete parques temáticos para que sus habitantes desarrollen sus pasiones.

“Este proyecto está emplazado en un espacio de 80.000 metros cuadrados. Tiene unidades que son flexibles que se pueden ir ampliando mientras la familia va creciendo. Se puede utilizar para rentarlo por Airbnb lo cual es el único en el mercado de estas características que puede generar esa condición”, remarcó.

El emprendedor resaltó que el negocio inmobiliario en Argentina, tiene ciclos de alta y de baja como cualquier negocio. “Esto quiere decir que cuando está alto el precio de mercado hay que vender mientras que cuando pasa todo lo contrario y está bajo hay que comprar. Hoy en la actualidad no es un momento de desprenderse de las propiedades. La diferencia de precios entre la adquisición y la venta en estos ciclos puede llegar a ser hasta del doble”, aseveró.

El desarrollador relató que el mercado inmobiliario es “altamente” rentable. “Cuando empezamos nuestro desarrollo de Guaymallén el valor estaba más alto eso fue en 2019. Hoy en día hay que tener en cuenta que está en el periodo más bajo. Así y todo, el que entró en pozo en ese momento y quiere vender ahora va generar un diferencial en menos de 3 años del 40%”.

“La gran combinación para hacer buenos negocios es comprar en pozo, sin ninguna duda”, aclaró.

Otro proyecto que podemos mencionar es Gardens Life situado en el interior de un barrio privado de Carrodilla, Luján de Cuyo), un cohousing orientado a quienes rondan los 60 pero están activos y con ganas de seguir disfrutando.

El desarrollo consta de 39 unidades de dos dormitorios y está ubicado dentro del barrio privado Los Carolinos de Carrodilla, centrado en el concepto de "Nueva Juventud" en donde se es independiente, viajero, vitales y de espíritu joven, además de hacedores de su propio destino. La propuesta se emplaza en calle Malabia en cercanías al Acceso Sur, como así también a las calles Paso y Boedo.

La fuente consultada hizo hincapié en lo que significa comprar en pozo. “El empresario tiene que invertir mucho dinero para que el desarrollo se pueda hacer realidad. Para poder conseguir fondos vos tenés que atraer inversores. Ahí es donde está la posibilidad de entrar. Si uno tiene dólares y hace negocios de este tipo en pesos, va a hacer que esa moneda extranjera que uno tenga va a rendir mucho más. Los que hacen diferencia en el mercado inmobiliario son los que utilizan este método”, opinó.

Posteriormente, el desarrollador dejó un consejo a los inversores que está relacionado con la seguridad. Subrayó que, al momento de adquirir una propiedad, la misma tiene que contar con algún sistema de seguridad. “Podemos ver muchas viviendas que dan a la calle en la actualidad que están a la venta, si tomaste la decisión de comprar una casa de este tipo es un error. Es muy difícil que se pueda vender ese bien. La gente busca estar tranquila ya sea en un barrio o en un complejo privado”, concluyó.

En este video Pablo Scherbovsky da 6 claves a tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble.