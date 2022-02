Portugal se convierte en el paraíso de las criptomonedas

En Portugal, actualmente, no existe ningún impuesto sobre las ganancias que se obtiene con criptomonedas, al no ser consideradas monedas ni activos financieros. Es decir, el país europeo no grava las ganancias que se generan por la venta de criptoactivos, haciendo de este país un lugar ideal para aquellos que tienen muchísimo dinero invertido en este tipo de activo.

“En Portugal no se paga ningún impuesto sobre las ganancias de capital ni nada por el estilo con las criptomonedas. Es un cielo bitcoin hermoso”, explica Didi Taihuttu. Didi Taihuttu es un holandés que junto con su familia hicieron una jugada extremadamente arriesgada, pero que les salió demasiado bien: utilizaron todos sus ahorros, inversiones y demás comprando un solo activo, bitcoin, cuando este cotizaba en 900 dólares. Si bien este activo llegó a superar los USD 60.000 y hoy está en torno a los USD 40.000, sigue siendo un incremento significativo.

Personas o familias como los Taihuttu, que se hicieron millonarios por el mundo cripto o poseen mucho de su capital en criptomonedas, están decidiendo migrar a Portugal por su “política amigable” con las inversiones cripto.

Otros países desarrollados como Estados Unidos tratan a la moneda virtual como una propiedad y aplican un sistema de gravámenes similar al aplicado en el mercado tradicional de las acciones o bienes inmuebles.

“Las ganancias de capital resultantes de las transacciones de criptomonedas, como el cobro y las operaciones entre criptomonedas, no están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas”, explica Shehan Chandrasekera, directivo de la empresa de software especializado CoinTracker, a la CNBC sobre lo que sucede en Portugal.

Sin embargo, es importante aclarar que no todo es 100% libre de impuestos, ya que depende de la actividad se tributa o no impuestos. En el caso de traders de criptomonedas o de activos NFT sí es considerado una “ganancia empresarial” y pagan hasta el 20% de sus ganancias.

“Si ganas criptodivisas prestando servicios en Portugal, tienes que pagar impuestos sobre esas criptodivisas, pero yo no gano nada, de momento, en Portugal. Así que, para mí, es un impuesto del 0%”, asegura Taihuttu, despejando dudas sobre a quiénes aplican los beneficios impositivos.