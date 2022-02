Las cuatro tendencias en finanzas que marcarán este 2022

Con la pandemia de coronavirus, uno de los sectores que más innovó fue el sector financiero. La mayor parte de los cambios provino de las fintech y de empresas que se sumaron a los desarrollos digitales existentes. Además, se multiplicó de forma exponencial el comercio electrónico, el pago a distancia y casi todas las operaciones online. Esto generó una serie de tendencias que se consolidarán en este 2022.

Aumento en la aceptación de las criptomonedas

El mercado cripto marcó un antes y un después en estos últimos años. Su aceptación es cada vez mayor, a tal punto que incluso llamó la atención de los gobiernos de distintos países del mundo, ya que es un área que mueve millones y millones de dólares al día.

El mercado de las criptomonedas está creciendo a pasos agigantados, incluso en Argentina, donde ya existen operaciones hasta en el sector inmobiliario. Además, muchos exchanges están incorporando las tarjetas de débito que reembolsan montos en criptomonedas, por lo que cada vez este mercado se irá expandiendo y el 2022 puede ir consolidándolo.

Consolidación del arte NFT

Los activos NFT, de la mano del mundo descentralizado de las criptomonedas, están en pleno auge. El 2021 fue el año de los juegos NFT, donde estos tuvieron su pico de fama, pero, debido a que muchos de los creadores de estos juegos, conocidos como “devs”, estafaron a sus jugadores, la confianza en esos proyectos se vino a pique.

No obstante, en el plano del arte NFT, el crecimiento es cada vez mayor, ya que muchos artistas venden sus obras de arte en plataformas como OpenSea y pueden vivir de ello. Casos de éxito sobran, desde Nik, creador de Gaturro, que ha vendido obras de artes NFT, hasta fotografías como la de Domingo Cavallo que se subastaron.

Actualmente, son cada vez más los artistas que deciden digitalizar sus obras de arte o crearlas directamente de manera digital, vendiéndolas o subastándolas como activos NFT, por lo que en 2022 esta tendencia podría continuar desarrollándose.

Establecimiento de la tecnología QR

Actualmente, las nuevas billeteras virtuales están en pleno auge y cada vez hay más usuarios con cuentas digitales. En países como Argentina, donde mucha gente no está bancarizada, cada vez son más las personas que buscan de alguna forma entrar en el circuito formal financiero, ya sea con una cuenta tradicional bancaria o con una cuenta en una fintech.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en junio del año pasado, había mas de 30 millones de argentinos con cuentas bancarias (CBU), de los cuales más del 30% también poseía cuenta en una fintech (CVU) y otro millón solamente contaba con una cuenta de esta última clase.

Esto hace que muchas empresas se estén interesando en conservar o ampliar sus clientes y uno de esos factores es el pago QR, que les facilita pagar de manera digital a muchos consumidores como también cobrar a los comerciantes, ya que lo hacen de manera rápida, fácil y segura.

Con estos datos, es muy probable que en el 2022 el pago de compras por medio de un teléfono celular o dispositivo portátil como las tablets a través de la tecnología QR se consolide en Argentina y el resto de América Latina.

El único impedimento que podría existir, más que nada por parte de las empresas pequeñas, es la reciente regulación del Banco Central de la República Argentina que obliga a las empresas financieras a mantener el 100% del dinero en encaje, privando de importantes ingresos a las empresas financieras y afectándolas seriamente.

Masificación de las Insurtechs

América Latina es una de las zonas con menos personas que contratan seguros a comparación del mundo desarrollado. Argentina no es una excepción a la regla, donde la mayoría de las personas y empresas no suele contratar estos servicios más allá de los que son obligatorios o muy necesarios, como el seguro de vida, ART, automóvil, casa, etc.

Las insurtechs, que mezclan este tradicional rubro con lo mejor de la tecnología, irrumpieron en este mercado, tratando de innovar y atraer a la gente, sobre todo al sector más joven. En 2021, ya se establecieron 210 empresas de este tipo en Latinoamérica, de las cuales 22 de estas correspondían a Argentina.

Una oportunidad podría encontrarse en los microseguros, siempre que cumplan condiciones específicas, como ser adecuados para la población objetivo, tener un precio racionable, ser ofrecidos de forma habitual y, sobre todo, tener una buena relación precio/calidad.

Otro de los mercados que se encuentran actualmente en crecimiento es el de “seguro a demanda”. La característica principal de este tipo de seguros es que el cliente puede asegurar cualquier bien, determinando cuándo, dónde y qué aspectos cubrir. Además, algunas compañías permiten activarlo y desactivarlo en el momento que se desee desde el celular. Estos seguros se destacan por su flexibilidad, ya que permite operar a bajo costo (se paga por su uso) y algunas coberturas diferenciadas.

Debido a todas estas cualidades positivas, toda la industria en general tiene el potencial para expandirse y consolidarse durante este 2022.