Los activos que podrían verse afectados ante un aumento en las tasas de interés

El contexto internacional es desconcertante: países donde hace años no sufrían inflación (o extremadamente baja) hoy están teniendo nuevamente este problema que, en algunos casos, hace 40 años que no lo sufrían. Estados Unidos no es ajeno a esto, ya que, entre enero del 2021 y enero del 2022, los índices de precios al consumidor aumentaron un 7,5%, más de tres veces su inflación anual “habitual”.

Para evitar que la inflación siga en aumento, se cree que una de las medidas que tomarán es aumentar agresivamente las tasas de interés, lo que podría afectar a algunos activos, destacándose tres clases en particular.

Acciones

El mercado de acciones es uno de los más afectados. De hecho, en lo que transcurrió del 2022 la posible suba de la tasa de interés de la FED hizo que muchos inversores decidieran “trasladar” sus inversiones de este mercado a activos más conservadores.

Una de las industrias que más se vió afectada fue la tecnológica, donde acciones como las de PayPal o Meta (Facebook) perdieron un gran parte de su valor en pocas semanas..

Criptomonedas

El mercado cripto es otro de los que también se verá muy afectado. La mayoría de las criptomonedas, con excepción de las stableoins (criptos que tienen un respaldo y siguen el valor de un activo) como el Tether (USDT) o Binance USD (BUSD), son sumamente volátiles y consideradas un activo de alto riesgo.

Si el Sistema de Reserva Federal decide aumentar las tasas, el precio de las criptomonedas podría caer en picada. De hecho, el contexto internacional sumado a simplemente rumores de un aumento de la tasa de interés de la FED hizo que el mercado cripto perdiera la mitad de su capitalización en cuestión de días.

Viviendas

Si bien el mercado inmobiliario es considerado uno de los más conservadores, ya que ante un contexto desconcertante muchos podrían verse tentados por migrar sus inversiones de riesgo a estos activos, un aumento abrupto de las tasas de interés podría afectarlo negativamente.

La parte que se vería perjudicada es la compra de propiedades, ya que muchas personas suelen sacar créditos. La tasa de la FED es una tasa baja, pero sirve como referencia, por lo que, si aumenta abruptamente, el porcentaje de interés por préstamos hipotecarios también lo hará, disminuyendo la demanda y por consiguiente derrumbando los precios.