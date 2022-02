La clave para ganar dinero con las acciones “más odiadas”

Por Germán Fuentes*

Imagina que aparece un escándalo muy grave que daña violentamente el negocio de una compañía. Algo tan perjudicial como cuando se dieron a conocer las cuentas falsas de Wells Fargo o como cuando Chipotle fue el centro de brotes de norovirus.

Por un tiempo, las acciones de estas compañías cayeron salvajemente. No obstante, de la nada, apareció un anuncio positivo: los millennials aún aman Chipotle y cambiar de banco es muy incómodo. Y, de golpe, las cotizaciones se dispararon al alza, marcando nuevos récords.

Esto sucede constantemente en Wall Street, y a lo largo de mi experiencia como trader, comencé a darme cuenta de un patrón. Este patrón poco a poco se volvió tan confiable que ahora me permite ganar con las acciones más odiadas del mercado. Acciones en las que nunca estarías invertido.

Lo único que queda es la suba

Analicemos el caso de Chipotle, un rebote clásico indiscutible. Luego de dos escándalos en 2015 y 2017, los inversores solo vieron cómo sus tenencias caían cada vez más, a tal punto que los medios se preguntaban si alguna vez podría recuperarse la compañía. Los accionistas incluso fueron en contra de Chipotle, armando estrategias bajistas que retornan ganancias cuando los precios caen.

Sin embargo, cuando las acciones alcanzaron un determinado nivel, los operadores bajistas se quedaron sin impulso. Y lo único que quedaba era la suba. No tomó demasiado tiempo. Cuando comenzaron a llegar los compradores, el momentum ascendente fue imparable.

Mientras que los accionistas más leales que mantuvieron la posición desde el principio todavía se están recuperando, los inteligentes que se dieron cuenta de la situación compraron en el momento justo y obtuvieron ganancias por más del 200%. Pero la gracia es que no todas las acciones subvaluadas rebotan.

No me gusta predecir cuál será el mínimo de un activo, pero puedo explicarte cuándo hay que invertir en una compañía muy castigada para obtener importantes retornos cuando rebote.

Las acciones golpeadas son un regalo

Las últimas jornadas del año son siempre un momento de reflexión, sobre todo en el ámbito bursátil. Recopilamos tanto las mejores inversiones como las peores. Al ser amante de las acciones infravaloradas, esta época es un momento que disfruto.

Los medios especializados en finanzas nos sirven en bandeja de plata cuáles son los activos más castigados, lo único que tengo que hacer es investigar cada uno para determinar cuáles tienen el potencial de subir en un futuro. Para hacerlo, hay tres señales que hay que observar con atención:

Señal 1: ola de ventas

Quienes apostaron a la baja y consiguieron la diferencia varias veces son los responsables de que las cotizaciones sigan cayendo. Pero, tarde o temprano, llega un punto en el que la mayoría de estos operadores simplemente se equivocan. Y es ahí donde puede comenzar la tendencia alcista nuevamente.

Señal 2: se acabaron los vendedores

La única manera en que los bajistas cierran su posición es recomprando las acciones. Lo que quiere decir que estos operadores compran acciones con su propio dinero, creando más demanda e impulsando el precio al alza.

Señal 3: un disparador de corto plazo

Por último, como no hay nadie más vendiendo, el precio simplemente no baja. En esta instancia, solo hace falta una buena noticia para que una nueva ola compradora aparezca. Reportes financieros, proyectos futuros, etc. Cualquier cosa con tal de justificar el crecimiento y salir a adquirir acciones de la empresa anteriormente castigada.

Así de sencillo, solo hay que buscar acciones con muchas ventas en corto y con un catalizador positivo de corto plazo.

*Economista con más de 25 años de experiencia en los mercados y autor del libro “El Inversor Exitoso”.