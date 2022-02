Los pagos por medios virtuales ganan terreno frente al efectivo

Durante 2021 se ratificó el creciente abandono del uso de efectivo para las operaciones de pago con un fuerte crecimiento de las tarjetas de débito, crédito y medios digitales como billeteras virtuales y código QR, destacó un relevamiento de una de las principales empresas de tecnología financiera que operan en el país.



En ese marco, se estima que 7 de cada 10 personas cambiaron la forma de comprar y pagar durante los últimos 12 meses, hacia un marcado abandono del uso del efectivo y una diversificación en nuevos canales.



Así se desprende del trabajo realizado por Fiserv, que presentó “Números que hablan", un estudio de mercado sobre medios de pago y hábitos de compras en la Argentina, con un comparativo del primer y segundo semestre 2021, y tendencias para este 2022.



Entre los detalles más destacados del estudio se observó un progresivo abandono del efectivo y un acelerado crecimiento en el uso de billeteras virtuales y códigos QR, cuya incorporación en los comercios es cada vez más solicitada a pedido de los usuarios.





Este estudio fue realizado con datos internos de la compañía dedicada al procesamiento de pagos, sumados a un análisis cualitativo y cuantitativo de 500 casos con consumidores finales -mujeres y hombres de 20 a 65 años- y dueños de comercios en la Argentina.



El análisis destacó que en medios de pagos, consumo y tendencias "el efectivo registra un porcentaje de abandono del 51%" para lo cual "las transacciones con tarjetas de débito y crédito han registrado un notable aumento en comparación con el año anterior".



Mientras las tarjetas de débito son las preferidas como medio de pago de todos los días, la tarjeta de crédito se posiciona como posibilitadora para compras de mayor volumen.



El crecimiento de transacciones con tarjeta de crédito y débito ha sido superior al 100% y 68%, respectivamente, en comparación con el 2020.



Los comercios, en un contexto de adaptación, declararon que empezaron a incorporar al QR como método de pago en respuesta a la demanda de sus clientes.



En ese sentido, las transacciones a través de billeteras virtuales, en comparación con 2021, crecieron un 24.600%, pero aún se registra un nivel relativamente alto de desconocimiento.





Las billeteras virtuales son utilizadas principalmente para poder realizar pagos sin llevar efectivo ni tarjetas y para aprovechar sus descuentos y beneficios.



Continúan siendo una barrera de utilizarlos más habitualmente las siguientes razones: la falta de conocimiento del medio de pago, no saber usarlo y que haya comercios que no lo tienen.



Otro dato del análisis es que el 36% de los usuarios y el 53% de los comercios escuchó hablar de las transferencias 3.0.