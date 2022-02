Mercado de las criptomonedas a la baja, ¿es momento de comprar?

Durante las primeras semanas de enero presenciamos como la mayoría de los activos que conforman el mercado “cripto” cayeron significativamente, con muchos acercándose a los límites de pérdida de rentabilidad. Si bien no se estima que este fenómeno se mantenga de forma indefinida, sí estaría causando pérdidas milmillonarias en todo el mundo.

A pesar de que el mercado estaría atravesando uno de sus momentos más turbulentos en casi una década, lo cierto es que muchos entusiastas estarían afirmando que sería también uno de los mejores periodos para invertir. Pero, ¿esto es realmente así? Esto es todo lo que debes saber al respecto:

¿Por qué caen las criptomonedas?

Para saber si vale la pena invertir en criptomonedas actualmente, lo primero que debemos analizar es por qué está cayendo el valor de los activos más importantes. Como suele ocurrir en este mercado, la realidad es que no existen motivos precisos sobre las variaciones en el precio, ya que estas suelen ser completamente irracionales.

Entre las variables que se asume estarían teniendo un efecto en el precio de las criptomonedas podemos encontrar el conflicto entre Ucrania y Rusia, con el rumor de una posible invasión limitando las inversiones alrededor del mundo, y desacelerando rápidamente la ola de crecimiento en el valor de las monedas.

Adicionalmente, el surgimiento de regulaciones internacionales (como la posible prohibición de estos activos en Rusia, o los nuevos impuestos en India), en conjunto con las medidas con las que la Reserva Federal de los Estados Unidos planea subir los tipos de interés, también estarían “asustando” a los inversores.

¿Se debe comprar a la baja?

A medida que la “mentalidad de inversionista” se vuelve cada vez más masiva, más personas aseguran que no hay mejor momento para comprar que cuando los números están en rojo (caída), con la intención de vender cuando estén en verde (subida). Es un pensamiento lógico, pero no siempre acertado.

Aunque comprar a la baja es positivo debido a que permite mayores ganancias en caso de un rebote, lo cierto es que invertir cuando el mercado está “mal” tiene grandes riesgos, principalmente aquellos relacionados con una caída aún mayor en los precios. Por su parte, una inversión estructurada puede mitigar el riesgo e incrementar la rentabilidad.

No todos los productos financieros apuestan al incremento del valor, ya que algunos como los contratos por diferencia o los futuros suelen generar rendimientos según la diferencia (a la baja) en el valor al momento de acordar la compra, y al de concretarla. Algunos ejemplos de esto pueden incluir a XXXX.

¿El momento ideal para comprar?

Como lo explicamos, no existe un “momento ideal” para comprar si este no se alinea con nuestras necesidades, conocimientos y presupuesto. Mientras que invertir en un mercado estable puede limitar nuestra generación de ingresos, hacerlo de forma irresponsable en un mercado a la baja puede llevarnos a generar pérdidas incalculables.

Quienes aseguran que actualmente sería un “momento ideal” para comprar son aquellos entusiastas que quieren mitigar el temor de los inversionistas, o acelerar el proceso de recuperación, todo esto sin tomar en cuenta las necesidades individuales de los nuevos entusiastas. No solo es una acción irresponsable, sino también poco ética.

Esto no significa que invertir actualmente asegure pérdidas, pero sí que no debemos hacerlo por presión social, o por el miedo a perdernos de una experiencia (Fear Of Missing Out, como se le conoce en inglés). La acción de invertir debe nacer de un deseo real de adentrarnos en esta actividad, y de un estudio profundo de las variables que afectan al mercado y nuestras finanzas.