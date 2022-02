Experto en el mercado cripto reveló qué activo será más importante que el bitcoin

El bitcoin fue la criptomoneda que revolucionó tanto el mercado cripto como el mercado de finanzas tradicional. En pocos años, pasó de no valer nada a superar los USD 60.000 en el 2021. Sin embargo, para el experto Kevin O'Leary, empresario y conductor canadiense, los NFT superarán a este famoso activo.

En el pasado, el especialista había llamado “basura” al mercado cripto, hasta que comenzó a incursionar en él y cambió drásticamente de opinión, a tal punto que hoy su cartera cripto representa más del 10% de sus inversiones.

De acuerdo a sus declaraciones, se centra principalmente en stablecoins, criptomonedas que siguen el valor del dólar estadounidense como el binance USD (BUSD) o el tether (USDT). Pero también invierte en criptomonedas “clásicas” como el ether, la segunda más importante por capitalización de mercado.

En esta línea, comentó: “Ether es mi posición más grande, más grande que bitcoin. Es porque muchos de los servicios financieros y transacciones ocurren en él. Incluso se está desarrollando un nuevo software como Polygon que consolida las transacciones y reduce el costo general”.

“También soy un inversor en eso. Entonces, para mí, la mejor manera de ver esto, y me preguntan sobre este tema todo el tiempo, ¿te gusta bitcoin sobre ether? ¿Te gusta solana sobre polígono, hedera, todo eso? Veo las cosas de manera diferente. No pienso en bitcoin como una moneda o token; lo pienso como software”, contó el empresario en dialogo con Forbes.

Además, O'Leary no considera “moneda” a los criptoactivos como el bitcoin, coincidiendo parcialmente con Jamie Dimon, director de JP Morgan, quien sostuvo exactamente lo mismo.

"Si me dicen que Bitcoin está en una burbuja y sobrevalorado, puede que tenga razón. Pero realmente no me importa porque es un activo que poseen millones de personas. Y su precio de mercado viene determinado por las 24 horas del día. Creo que es un activo, no una moneda", sostuvo el canadiense.

Pero lo más interesante de la entrevista que le realizaron a O'Leary es su postura sobre el futuro de todo el ecosistema. Según él, el mercado de los activos NFT va a marcar un antes y un después.

“Creo que los tokens no fungibles serán más grandes que Bitcoin. Ofrecen mucho valor en torno a la autenticación, la gestión de inventario y todo tipo de casos de uso en diferentes clases de activos", contó el empresario. Además, cree que los mejores activos NFT van a ser aquellos que estén respaldados por un activo o una versión física del producto, algo similar al concepto de las stablecoins, pero en el mercado NFT.