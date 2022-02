La criptomoneda Diem de Facebook fracasa

El sueño de Mark Zuckerberg de tener una criptomoneda propia se acaba de desvanecer. El proyecto fue iniciado en 2019 como una alternativa de pago a los ya conocidos medios de pago tradicionales.

La moneda de Facebook no parecía tener futuro, ya que los reguladores estadounidenses no le daban el visto bueno. “Quedó claro en nuestros diálogos con las autoridades reguladoras federales que el proyecto no progresaría”, comentó el director general de la entidad, Stuart Levey, en un comunicado.

Frente a este problema, decidieron vender todos los activos que poseían hasta el momento al banco Silvergate, el cual está centrado en el negocio de las criptomonedas, por unos 200 millones de dólares.

Este hecho tuvo gran repercusión. David Marcus, un exejecutivo de Meta (nombre actual del conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram, etc.), a través de la plataforma Twitter, felicitó a Silver Gate por la adquisición de la criptomoneda.

“Felicidades a mis antiguos compañeros y amigos, así como a @silvergatebank. Todos dimos todo nuestro corazón, sangre, sudor y lágrimas por lo que siempre llamaré Libra. Estábamos impulsados por una misión y estábamos en ella por las razones correctas (que siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron entonces)”, comentó Marcus.

¿Cuál era el objetivo del proyecto Diem?

La idea principal del proyecto era facilitar las finanzas, donde se podría comprar bienes o enviar dinero con un simple mensaje, potenciando la plataforma de e-commerce de Facebook “Facebook Marketplace”, entre otras cosas.

La compañía en su momento consiguió el apoyo de grandes empresas de la industria financiera como Visa, Mastercard y PayPal. Sin embargo, el apoyo de estas marcas rápidamente se diluyó por, entre otros motivos, el potencial de desestabilizar el mercado financiero o la facilidad de lavar dinero.

Sin embargo, no todos concuerdan con esta hipótesis, ya que muchos creían que este proyecto tenía un gran potencial para mejorar el mundo financiero. “Desde un inicio, el proyecto Diem buscó explotar los beneficios de la tecnología de blockchain para concebir un sistema de pago mejor y más inclusivo", comentó Stuart Leyev, director general de Diem.

A pesar de todos los esfuerzos para dar a luz a Diem, el propio Stuar Leyev reconoce que lo mejor fue ceder los activos al banco Silver Gate. Por su parte, la empresa dedicada al mundo de las criptomonedas Silver Gate, prevé lanzar la criptomoneda a mediados de este año.