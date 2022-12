Elsa y Fred, la "felicidad" de los bonos de ANSES y la mejora de haberes

En los últimos días el Gobierno nacional ha comenzado una intensa campaña para establecer la idea de que, gracias al bono de $10.000 que entregará ANSES en diciembre, enero y febrero, los jubilados se encuentran en una situación provechosa y prácticamente tienen que ponerse a festejar por la suma recibida. Ante semejante campaña hay que insistir en dos cuestiones que son cruciales.

En primer lugar, hay que recordar que el bono no representa más que unos $ 323 por día para alguien que recibe menos de la mitad de lo que necesita para vivir, y sin olvidar que en esa situación se encuentra la aplastante mayoría de los jubilados.

Los jubilados recibirán un bono de $ 10.000 de ANSeS para diciembre, enero y febrero.

En segundo lugar, y esto es fundamental, hay que señalar que la mejora en las condiciones de vida de las personas jubiladas no puede depender de bonos aleatorios que los gobernantes dan o no dan de acuerdo a las conveniencias políticas del momento. Si quieren mejorar la vida de los jubilados tienen que incorporarse los aumentos al haber que perciben todos los meses, de manera tal que cada aumento sea realmente una ganancia adquirida y no un regalo esporádico que en nada incide en la escala del haber jubilatorio.

El bono no representa más que unos $ 323 por día para alguien que recibe menos de la mitad de lo que necesita para vivir, y sin olvidar que en esa situación se encuentra la aplastante mayoría de los jubilados.

Los jubilados y jubiladas de Argentina son sujetos de derecho de una sociedad moderna, y como tales deben recibir un haber proporcional a lo que aportaron durante su vida laboral, no son súbditos que tengan que esperar o sentirse agradecidos por la generosidad de un monarca o de un destartalado Papá Noel.

Los bonos no son una buena noticia para los y las jubiladas, afirma Eugenio Semino.

Cuantos más bonos se dan, menos se recompone el haber real de los jubilados. Cuanto más se anuncian “buenas noticias” para el sector, más se consolida el proceso de deterioro de toda la escala del haber jubilatorio. Los bonos no son una buena noticia, son una estrategia que garantiza la continuidad de la decadente situación de los jubilados y jubiladas en nuestro país.

No hay nada para festejar.

* Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.