Por qué el dólar cierra el año bajo la amenaza del atraso cambiario

En las últimas semanas, el mercado cambiario se vio en un contexto de gran incertidumbre con la disparada del dólar blue. Ya cerrando el año, MDZ Radio conversó con el especialista económico Carlos Burgueño sobre cómo cierra la cotización de la divisa el 2022.

“El miércoles parece que la subida se quedó sin nafta, llegó a su precio, con una subida de 3 pesos, el jueves cayó de 6/7 pesos. Este viernes es un día particular, los mercados no van a funcionar del todo, los bancos atienden con funciones limitadas, pero no se van a ver grandes operaciones en el banco”, explicó.

¿Hay atraso cambiario?

Burgueño afirmó que el debate ahora es cuál es el nuevo piso del dólar y cómo cerrará el año. “Lo que es seguro es que su valor tendrá una suba anual del 70%, esto es menor que la inflación”, aseguró.

En este sentido, el analista dijo que la inflación anual de este año estará arriba del 95%. “Este porcentaje implica el faro para comparar todos los rendimientos de inversiones del año. Esto indica que el tipo de cambio, tanto el blue como el oficial, están atrasados con respecto a la inflación. Si esto es un problema, lo vamos a visualizar el año que viene”, agregó.

Burgueño advirtió que es muy probable que estemos en un dólar blue de “equilibrio”, teniendo en cuenta la comparación histórica, en un país en crisis, “que es a $345/$350”.

La gran inversión del año

El especialista detalló algunas inversiones que le ganaron a la inflación este año y advirtió que no fueron necesariamente aquellas que apostaron al dólar.

“La primera son los bonos que indexan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, en cualquiera de sus variantes. Si vos compraste a principio de año los BONCER, ganaste la inflación, más un 2,5% mensual o trimestral. La inversión del año fue construir en pesos, si vos tenÍas dólares, los cambiabas, construías y vendías, era una gran inversión".