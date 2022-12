El fuerte salto del dólar blue concentra todas las preocupaciones

En estos últimos días se puede visibilizar una suba notable del dólar blue, por lo que empieza a generar preocupación en el mercado cambiario. MDZ Radio conversó con el especialista económico, Carlos Burgueño, sobre los factores que pueden explicar esta suba.

“El aumento del blue en este fin de año está llamando la atención. Esto es el resultado de un combo, una parte tiene que ver con el grado de temor o el efecto manada que genera la suba del mismo. Cuando aumenta 5 pesos, después puede subir 10. El mercado del blue vive de estos shocks de vender caro y de recomprar cuando baja. Luego viene una etapa de tranquilidad que durará dos o tres meses. Este es el comportamiento que tiene el blue en esta etapa, que lleva varios años, desde la devaluación de Mauricio Macri”, comenzó argumentando el especialista.

Burgueño explicó que el blue, en un periodo de 3 a 5 meses, en lugar de tener una tendencia alcista constante y tenue, tiene saltos bruscos. “Lo importante es observar a donde baja, y a que piso se mantiene” agregó.

“Hay también una cuestión de acelerar decisiones que se iban a tomar en enero o febrero, por parte de los operadores. Otro factor es el político, no porque la política haya producido un hecho que tenga impacto directo en el dólar, a veces el mercado aprovecha cuestiones políticas que no son tan importantes para agregarle un ingrediente más al cóctel. El Gobierno no terminó el año cómo se esperaba, el problema con la Corte incidió”, agregó.

El conflicto de Alberto con el fallo de la Corte, fue uno de los factores que incidieron, según Burgueño.

El especialista remarcó que lo difícil con esta situación es determinar cuál es el precio del dólar blue para esta nueva etapa de “estabilidad”. “Este nivel del dólar está reflejando una situación política, del mercado y unas condicionalidades financieras cambiarias. Que haya subido 10 pesos en un día demuestra un shock especulativo”, dijo.

Finalmente, el especialista afirmó que las subas también demuestran que hay mucha gente asustada comprando al precio que sea. “El mercado del blue es muy chico, que con 1 millón de dólares lo podés mover de un lado al otro”, cerró.